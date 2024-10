MISE À JOUR 11-Le parti au pouvoir en Géorgie remporte des élections cruciales, selon les premiers résultats, alors que les partis d’opposition crient au scandale

Par Félix Light et Lucy Papachristou

TBILISI, 26 octobre (Reuters) –L’homme le plus puissant de Géorgie a remporté les élections législatives samedi, selon les premiers résultats officiels, une victoire que les politiciens de l’opposition ont refusé de reconnaître, invoquant une « falsification ».

La décisionRêve géorgien faire la fêteLe fondateur milliardaire de Bidzina Ivanishvili, l’opposition et les diplomates étrangers avaient considéré ces élections comme un moment décisif qui déciderait si la Géorgie se rapproche de l’Occident ou se penche vers la Russie au milieu de la guerre en Ukraine.

Si elle se confirme, la victoire du Rêve géorgien constituerait un coup dur pour les Géorgiens qui espèrent une intégration plus étroite avec l’Europe lors d’un vote présenté comme un choix entre l’Occident et la Russie.

Les premiers résultats officiels, avec un dépouillement de 70 % des circonscriptions, représentant la majorité des suffrages exprimés, ont montré que le parti au pouvoir avait remporté 53 % des voix, a indiqué la commission électorale. Les résultats n’incluent pas la plupart des suffrages déposés par les Géorgiens vivant à l’étranger.

Les partis d’opposition ont contesté les résultats des élections lors d’une conférence de presse organisée aux premières heures de dimanche et ont déclaré qu’ils ne les accepteraient pas.

« Il s’agit d’un coup d’État constitutionnel », a déclaré Nika Gvaramia, chef du parti d’opposition Coalition pour le changement, selon l’agence de presse Interpress.

« Le peuple géorgien a voté pour l’avenir européen de ce pays, et c’est pourquoi nous n’accepterons pas ces résultats falsifiés publiés par la CEC (Commission électorale centrale) », a déclaré Tina Bokuchava, chef du Mouvement national uni d’opposition.

« We Vote », une coalition géorgienne d’observateurs électoraux, a déclaré qu’elle estimait que les résultats « ne reflètent pas la volonté des citoyens géorgiens », citant de multiples informations faisant état d’intimidation d’électeurs et d’achat de voix.

« Nous continuerons à exiger l’annulation des résultats », a-t-il ajouté.

Les sondages à la sortie des urnes des rivaux donnaient des projections très différentes pour l’élection : la chaîne de télévision Imedi, qui soutient le Rêve géorgien, a montré que le parti au pouvoir avait gagné 56 %. Les sondages à la sortie des urnes réalisés par les chaînes pro-opposition ont montré des gains importants pour les partis d’opposition.

Ivanishvili, Rêve géorgienLe fondateur milliardaire solitaire et ancien premier ministre de Géorgie, a revendiqué la victoire et a félicité le peuple géorgien.

« C’est un cas rare au monde qu’un même parti obtienne un tel succès dans une situation aussi difficile – c’est un bon indicateur du talent du peuple géorgien », a déclaré Ivanishvili à ses partisans enthousiastes.

Bien que Georgian Dream ait perdu face à l’opposition combinée dans certaines parties de la capitale, Tbilissi, il a gagné des marges allant jusqu’à 90 % dans certaines zones rurales.

L’opposition géorgienne a d’abord célébré elle aussi la victoire et certains observateurs ont signalé des violations électorales. Mais un décompte parallèle opéré par l’un des partis d’opposition a montré que Georgian Dream était en position de force pour remporter la majorité.

Les représentants du parti ont déclaré à Reuters qu’ils analyseraient les résultats dans les heures à venir, mais se sont arrêtés pour le moment à alléguer d’éventuelles falsifications.

Ivanishvili, qui a fait fortune en Russie dans les années 1990, est arrivé au pouvoir en 2012 en prônant des vues pro-occidentales, parallèlement à une politique pragmatique à l’égard de la Russie.

Depuis, il s’est montré aigri envers l’Occident, accusant un « parti de la guerre mondiale » de chercher à entraîner la Géorgie dans une guerre avec la Russie, même s’il insiste sur le fait que la Géorgie est sur la bonne voie pour rejoindre l’UE.

Si la victoire du parti d’Ivanishvili était confirmée, cela porterait un coup dur aux espoirs de l’UE d’attirer davantage d’anciennes républiques soviétiques dans son orbite. Moldavie le 20 octobre voté à une très faible majorité pour soutenir l’adhésion à l’UE.

La Russie a indiqué à plusieurs reprises qu’elle souhaitait que le Rêve géorgien gagne, tout en accusant les pays occidentaux d’ingérence indue dans la politique géorgienne.

« Les Géorgiens ont gagné. Bravo ! » a déclaré Margarita Simonyan, rédactrice en chef du média d’État russe RT, que les États-Unis ont accusé de tenter d’influencer leur propre élection présidentielle. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de l’UE.

VOTE CRUCIAL

La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili – un ancien allié du parti au pouvoir devenu un critique féroce dont les pouvoirs sont pour la plupart cérémoniaux – et des observateurs électoraux nationaux indépendants ont allégué que Georgian Dream s’était livré à un vaste achat de voix et à d’autres formes d’abus électoraux pendant la période précédant les élections. au vote.

La Société internationale pour des élections équitables et la démocratie (ISFED), un groupe géorgien indépendant de surveillance des élections fondé en 1995, a déclaré avoir documenté de nombreuses violations et cas de violence à l’extérieur de plusieurs bureaux de vote.

Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux montrant un homme en train de mettre plusieurs bulletins de vote dans une urne à Marneuli, une ville de quelque 25 000 habitants au sud de Tbilissi. Les votes ont ensuite été déclarés invalides, a déclaré un porte-parole de la Commission électorale centrale, selon l’agence de presse Interpress.

Giorgi Kalandarishvili, président de la commission électorale, a déclaré que le vote s’était déroulé de manière pacifique et libre, et a déclaré que l’élection s’était déroulée conformément aux normes internationales.

CHANGEMENT

Certains Géorgiens favorables à l’opposition ont déclaré à Reuters qu’ils étaient déçus par les résultats.

L’électeur Irakli Gotsiridze a déclaré : « Je suis très déçu de ces résultats. Je ne veux pas y croire. »

La Géorgie était autrefois l’un des États les plus pro-occidentaux à sortir du chaos qui a suivi l’effondrement de l’Union soviétique. La route menant à l’aéroport de Tbilissi porte le nom de l’ancien président américain George W. Bush.

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, les relations de Tbilissi avec l’Occident se sont fortement dégradées. Contrairement à de nombreux alliés occidentaux, la Géorgie a refusé d’imposer des sanctions à Moscou, tandis que la rhétorique de Georgian Dream est devenue de plus en plus pro-russe.

Georgian Dream a suscité la colère de ses alliés occidentaux pour ce qu’ils considèrent comme sa tendance de plus en plus autoritaire. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a félicité Georgian Dream pour sa « victoire écrasante ».

Georgian Dream avait mené une campagne acharnée pour maintenir la Géorgie à l’écart de la guerre en Ukraine, avec des panneaux publicitaires contrastant avec les villes géorgiennes vierges et les villes ukrainiennes dévastées.

Sandro Dvalishvili, un militant du Rêve géorgien de 23 ans, a déclaré la semaine dernière à Reuters que la Géorgie serait confrontée à un « danger » si son parti de prédilection était battu aux élections.

« S’il s’avère que nous ne gagnons pas, ce sera très mauvais pour moi. Parce que je ne vois pas d’autre force qui apporterait la paix et la stabilité à notre pays », a-t-il déclaré.

Reportage de Felix Light, Lucy Papachristou et Gleb Stolyarov ; et Marina Bobrova à Moscou

Montage par Guy Faulconbridge, Frances Kerry, Alexandra Hudson et Diane Craft