Le parti au pouvoir en Géorgie remporte des élections contestées, selon des résultats presque complets

MISE À JOUR 2-Le parti au pouvoir géorgien remporte des élections contestées, selon des résultats presque complets

Le parti Rêve Géorgien remporte 54% des voix, selon la commission électorale Les partis d’opposition rejettent les résultats, invoquant des violations L’ISFED signale des incidents de bourrage d’urnes, d’intimidation d’électeurs et de corruption

Par Félix Light et Lucy Papachristou

TBILISI, 27 octobre (Reuters) –Le parti au pouvoir en Géorgie, le Rêve géorgien, a obtenu plus de 54 % des voix lors des élections législatives de samedi, avec plus de 99 % des circonscriptions dépouillées, a annoncé dimanche la commission électorale.

Le résultat est un coup dur pour les Géorgiens pro-occidentaux, qui avaient choisi lors de ces élections entre un parti au pouvoir qui a approfondi ses liens avec la Russie et une opposition qui espérait accélérer l’intégration à l’Union européenne.

L’ISFED, un groupe géorgien d’observation des élections, a déclaré avoir enregistré des violations, notamment du bourrage d’urnes, des intimidations d’électeurs et des pots-de-vin, qui auraient pu avoir un impact sur les résultats.

Il a déclaré qu’il n’avait pas constaté de violations significatives dans le décompte des votes, dont la plupart ont été effectués par voie électronique.

La commission électorale et le parti Rêve Géorgien n’ont pas répondu dans l’immédiat aux demandes de commentaires sur ces allégations, mais ont tous deux salué samedi le déroulement d’élections libres et équitables. Georgian Dream devrait commenter la question plus tard dimanche matin.

Les quatre principaux partis d’opposition du pays ont déclaré qu’ils ne reconnaissaient pas les résultats, un leader de l’opposition qualifiant les résultats de « coup d’État constitutionnel ».

Mais le fondateur milliardaire solitaire de Georgian Dream Bidzina Ivanishviliqui avait fait campagne s’efforçant de maintenir la Géorgie à l’écart de la guerre en Ukraine, a revendiqué son succès samedi soir, son parti réalisant sa meilleure performance depuis 2012 grâce à d’énormes marges allant jusqu’à 90 % dans certaines zones rurales.

« C’est un cas rare au monde qu’un même parti obtienne un tel succès dans une situation aussi difficile – c’est un bon indicateur du talent du peuple géorgien », a déclaré Ivanishvili. dit applaudissant les supporters samedi soir.

Le Rêve géorgien d’Ivanishvili affirme vouloir que la Géorgie rejoigne l’Union européenne, bien que Bruxelles affirme que la demande d’adhésion du pays est gelée en raison de ce qu’elle considère comme les tendances autoritaires du Rêve géorgien.

Un responsable européen a déclaré à Reuters qu’il y avait « un sentiment de déception » face à la performance de l’opposition, mais que Bruxelles était avant tout préoccupée par un résultat contesté conduisant à une impasse.

Une organisation de surveillance locale a demandé l’annulation des résultats, sur la base d’informations faisant état d’intimidations d’électeurs et d’achats de voix, mais elle n’a pas immédiatement fourni la preuve d’une falsification à grande échelle.

La semaine dernière, la Moldavie a voté de justesse en faveur approuver son adhésion à l’Union européenne lors d’un vote qui, selon les responsables moldaves, a été entaché par l’ingérence russe.

