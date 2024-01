Le parti au pouvoir en Afrique du Sud suspend l’ex-dirigeant Jacob Zuma

M. Zuma a choisi de faire cette déclaration lors du lancement officiel de ce nouveau parti d’opposition en décembre. La nouvelle formation politique porte le nom de la branche armée de l’ANC à l’époque de l’apartheid, l’uMkhonto we Sizwe, ce qui signifie la lance de la nation. Les couleurs du parti, vert, blanc et or, font écho à celles de l’ANC. Le nouveau parti a ignoré les appels du mouvement de libération vieux de 112 ans à changer de nom. L’ANC a déclaré qu’elle prévoyait de contester le nom et l’image du nouveau parti devant le tribunal électoral.

Reconnu coupable d’avoir défié une ordonnance du tribunal l’obligeant à témoigner devant une enquête nationale sur la corruption en 2021, M. Zuma n’est pas légalement éligible à la présidence. Bien qu’il ne soit pas le chef officiel du nouveau parti, il en est le champion le plus reconnaissable. M. Zuma a vigoureusement fait campagne pour le nouveau parti, en particulier dans son fief traditionnel de la province du KwaZulu-Natal, rejetant les questions concernant sa santé défaillante.

En 2021, après avoir purgé seulement deux mois de prison, M. Zuma a été libéré de prison pour raisons médicales, après que ses médecins ont affirmé qu’il était en phase terminale et qu’il ne pouvait pas purger sa peine de 15 mois de prison. Une vague de protestations après son incarcération a conduit à certaines des émeutes les plus meurtrières en Afrique du Sud depuis la fin de l’apartheid.

Un juge a annulé sa libération conditionnelle pour raisons médicales. Mais M. Zuma n’a dû retourner en prison que moins de deux heures, car il a été libéré dans le cadre d’un programme de libération anticipée que les critiques accusent le gouvernement de l’ANC d’avoir mis en œuvre pour protéger son ancien dirigeant des conséquences juridiques.

Plus tôt cette année, M. Mbalula a admis que les dirigeants avaient menti pour M. Zuma lorsqu’un organisme de surveillance indépendant a découvert qu’il avait utilisé des fonds publics pour moderniser son complexe au KwaZulu-Natal.