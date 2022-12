Le parti au pouvoir en Afrique du Sud reste aux côtés de son leader malgré le scandale

JOHANNESBURG (AP) – Le parti au pouvoir en Afrique du Sud, le Congrès national africain, a déclaré qu’il voterait contre toute tentative de destitution du président Cyril Ramaphosa au Parlement mardi.

Ramaphosa a intenté une action en justice lundi pour contester le rapport parlementaire qui suggérait qu’il avait peut-être enfreint les lois anti-corruption en détenant une grosse somme d’argent dans sa ferme de Phala Phala et en ne signalant pas son vol. Le rapport recommandait la destitution de Ramaphosa.

Le rapport a été rédigé par un panel indépendant nommé pour enquêter sur les allégations de l’ancien chef du renseignement du pays, Arthur Fraser, selon lesquelles Ramaphosa aurait tenté de dissimuler le vol d’environ 4 millions de dollars dans son ranch de Phala Phala.

Fraser a accusé Ramaphosa de blanchiment d’argent et de violation des lois du pays en matière de fiscalité et de contrôle des changes.

Informant les médias lundi à la suite d’une réunion de son comité exécutif national qui a discuté de la situation de Ramaphosa, l’ANC a déclaré qu’il ne soutiendrait pas le rapport qui appelle à une procédure de destitution.

“Nous voterons contre parce que, comme vous le savez, ce rapport déclenchera d’autres processus, comme la destitution, et nous ne soutenons pas le processus qui conduira à la destitution du président”, a déclaré le trésorier général de l’ANC, Paul Mashatile. .

Dans des documents déposés auprès de la Cour constitutionnelle, Ramaphosa a demandé au tribunal d’annuler le rapport, affirmant que “le panel et ses conclusions sont gravement défectueux, rendant ainsi les recommandations irrationnelles”.

Dans des documents judiciaires, Ramaphosa a déclaré que “le panel a mal compris son mandat, a mal évalué les informations qui lui ont été présentées et a mal interprété les quatre accusations portées contre moi”.

Ramaphosa fait face à des appels de ses détracteurs au sein du parti et des partis d’opposition à se retirer à la suite du rapport.

Il a nié tout acte répréhensible, affirmant que l’argent provenait de la vente d’animaux sur sa ferme et qu’il avait signalé l’affaire au chef de son unité de protection présidentielle.

Le comité exécutif national de l’ANC, avec 86 membres, est l’organe de décision le plus élevé du parti et a le pouvoir de forcer le président à démissionner et d’instruire ses législateurs sur la manière de voter sur diverses questions.

L’ANC conserve toujours une majorité de sièges au Parlement, suffisamment pour bloquer un vote de tous les partis d’opposition pour entamer une procédure de destitution contre Ramaphosa.

Plus tôt, la présidente Nosiviwe Mapisa-Nqakula avait annoncé qu’une demande d’un des partis d’opposition d’avoir un scrutin secret avait été rejetée par le Parlement.

Mogomotsi Magome, The Associated Press