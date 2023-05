Le pays est toujours « contraint » par la CPI, a admis un haut responsable du parti au pouvoir en Afrique du Sud

Le Congrès national africain (ANC) au pouvoir en Afrique du Sud est prêt à accueillir le président russe Vladimir Poutine dans le pays à tout moment, a déclaré le secrétaire général du parti, Fikile Mbalula.

Le haut responsable du parti a fait ces remarques dans une interview avec l’animateur de BBC HARDtalk, Stephen Sackur, qui lui a demandé s’il pensait que le gouvernement du pays appliquerait réellement le mandat d’arrêt contre Poutine émis par la Cour pénale internationale (CPI) plus tôt cette année.

« Si c’était selon l’ANC, nous voudrions que le président Poutine soit là, même demain, pour venir dans notre pays », Mbalula a déclaré, notant toutefois que « nous savons que nous sommes contraints par la CPI à faire cela. »

Le responsable a quelque peu évité de répondre directement à la question, suggérant qu’il n’est en fait pas possible d’aller simplement arrêter le dirigeant d’un pays.

« Poutine est le chef de l’Etat, pensez-vous qu’un chef d’Etat peut être arrêté n’importe où ? » Mbalula a poursuivi en ajoutant que le président russe avait en fait été « travailler pour la paix entre l’Ukraine et la Russie. »

Il a également insisté auprès du journaliste sur le bilan douteux du Royaume-Uni lui-même et de ses alliés occidentaux, en particulier l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair, ainsi que sur la vaine recherche des « armes de destruction massive » utilisées comme prétexte pour envahir l’Irak.

Combien de crimes votre pays a-t-il commis en Irak ? Combien de crimes tous ceux qui se font tant entendre aujourd’hui ont-ils commis en Irak et en Afghanistan ? Les avez-vous arrêtés ?

Les remarques ont incité Sackur à conclure la discussion sur le sujet, le journaliste passant plutôt aux questions sur les affaires intérieures sud-africaines.

La CPI a émis des mandats d’arrêt contre Poutine et Maria Lvova-Belova, la commissaire présidentielle aux droits de l’enfant, à la mi-mars, les accusant d’avoir participé à la « la déportation illégale de la population (des enfants) et celle du transfert illégal de la population (des enfants) des zones occupées de l’Ukraine vers la Fédération de Russie ». Le tribunal basé à La Haye n’est pas reconnu par Moscou et cette décision n’a aucune validité juridique en Russie.

Cependant, la décision de la CPI a créé des problèmes pour le prochain sommet des BRICS, prévu pour août et organisé par l’Afrique du Sud. Les responsables du pays ont émis des signaux mitigés sur la perspective de l’appliquer, plusieurs hauts responsables faisant des déclarations ambiguës. À la mi-avril, le président sud-africain Cyril Ramaphosa s’est même engagé à quitter complètement la CPI, mais il a fait marche arrière peu de temps après, son bureau affirmant que le président avait fait ces remarques. « à tort ».

Le mandat a provoqué une condamnation généralisée en Russie et a déclenché des poursuites judiciaires contre les fonctionnaires du tribunal. Cette semaine, la commission d’enquête russe a accusé par contumace un procureur et un juge de la CPI d’avoir porté de fausses accusations contre un responsable étranger sous protection internationale dans le but de compliquer les relations internationales.