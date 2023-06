Le parti au pouvoir du président mexicain évince le parti autrefois dominant dans l’État le plus peuplé

MEXICO CITY (AP) – Le parti au pouvoir du président mexicain Andrés Manuel López Obrador a remporté le poste de gouverneur de l’État le plus peuplé du pays, portant un coup mortel à l’ancien parti révolutionnaire institutionnel au pouvoir – ou PRI – qui avait gouverné l’État de Mexico sans interruption depuis près d’un siècle.

Avec plus de 99% des circonscriptions comptées dans un rapport préliminaire, les autorités électorales ont déclaré lundi que Delfina Gómez de Morena avait remporté 52,7% des voix dans l’État de Mexico – qui entoure Mexico sur trois côtés – contre 44,3% pour Alejandra del Moral du PRI.

Del Moral a ensuite prononcé un discours de concession reconnaissant sa défaite.

Le résultat a été un nouveau plus bas pour le PRI, qui a occupé la présidence mexicaine sans interruption pendant 71 ans jusqu’à ce qu’il perde le pouvoir lors des élections de 2000 ; le parti avait gouverné l’État de Mexico et ses 17 millions d’habitants pendant 94 ans jusqu’à sa perte dimanche.

Le PRI a réussi à conserver le poste de gouverneur de l’État frontalier nord peu peuplé de Coahuila et gouverne l’État voisin de Durango en coalition avec d’autres partis d’opposition. Mais le PRI n’est plus que l’ombre de l’époque où il gouvernait le Mexique avec une combinaison de programmes de charité et de corruption.

Propulsée par la popularité personnelle de López Obrador – et des paiements plus généreux aux personnes âgées et aux étudiants – Morena gouverne désormais 22 des 32 États du Mexique. Le parti conservateur Action nationale gouverne cinq États, le parti vert allié à Morena en gouverne un et le petit Mouvement des citoyens détient deux États.

López Obrador s’est dit satisfait des résultats, mais a adopté un ton magnanime lundi, affirmant que son administration traiterait équitablement les gouverneurs de tous les partis.

« Nous devons servir tous les citoyens, quel que soit le parti auquel ils appartiennent, c’est notre responsabilité », a déclaré le président.

Gómez a célébré sa victoire en tant que première femme à occuper le poste de gouverneur de l’État de Mexico.

« C’est une victoire pour les familles de travailleurs, c’est une victoire pour nous, les femmes, qui nous sommes battues pendant des années pour la reconnaissance de nos droits », a déclaré Gómez dans un discours de victoire dimanche soir. L’État a été en proie à une série sanglante de meurtres de femmes ces dernières années et à une pauvreté généralisée parmi les ménages dirigés par des femmes.

L’État de Mexico couvre tout, depuis les banlieues de Mexico, l’étalement industriel et les communautés rurales en proie à la violence, et affiche des extrêmes stupéfiants d’inégalité, de violence et de corruption.

Le concours a également été étroitement surveillé en raison de ses implications potentielles pour les élections présidentielles de l’année prochaine. Même sans avoir encore choisi son candidat, Morena est considéré comme le favori de cette élection nationale et le sera encore plus avec le contrôle de l’État du Mexique.

La politologue Georgina de la Fuente de l’université Tecnologico de Monterrey a noté que les résultats de dimanche mettent en évidence plusieurs choses : le PRI a été vaincu, mais peut-être pas aussi solidement que prévu ; Morena n’est pas invincible ; et les parties vont devoir reconfigurer leurs accords. Elle a ajouté que le bon déroulement des élections confirmait également l’efficacité du système électoral mexicain, dont les autorités avaient été vivement critiquées par López Obrador.

La perte de l’État de Mexico pourrait sonner le glas de la pertinence politique du PRI sur la scène nationale.

Le taux de participation n’était que d’environ la moitié des électeurs éligibles dans l’État de Mexico.

« Il ne semble pas que les élections aient excité » les gens, a déclaré Miguel Agustín López Moreno, politologue et travailleur social à Ecatepec, l’une des plus grandes municipalités de l’État. Il n’était pas certain que la situation des résidents changerait de manière significative, attribuant le succès du parti Morena en grande partie à la quantité de ressources investies dans l’État.

Adair Ortiz Herrera, un étudiant en systèmes d’information de 21 ans de Coyotepec, une zone rurale du nord de l’État, a déclaré dimanche avant que les résultats ne soient connus qu’il était sûr qu' »une nouvelle direction » allait arriver. « Mon vote est de mettre fin à l’hégémonie du gouvernement actuel », a-t-il déclaré.

Romero a rapporté de Naucalpan, au Mexique. Emilio Lugo à Huehuetoca, au Mexique, a contribué à ce rapport.

María Verza et Lissette Romero, The Associated Press