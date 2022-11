Le parti au pouvoir au Nicaragua espère se développer lors des élections locales

Le Front sandiniste de libération nationale du président Daniel Ortega est si dominant qu’il se rapproche du statut de parti unique au Nicaragua. Au cours des deux dernières années, certains partis d’opposition ont été complètement annulés et leurs candidats emprisonnés. En juillet, la police a renversé cinq maires de l’opposition qui appartenaient à un parti dissous par les autorités électorales et les a remplacés par des alliés.

La Commission interaméricaine des droits de l’homme s’est inquiétée vendredi que “les conditions minimales nécessaires” pour organiser des élections libres et justes n’existent pas au Nicaragua. Il a appelé le gouvernement à rétablir les garanties démocratiques et à mettre fin à la répression.

Le gouvernement a fermé quelque 2 000 organisations non gouvernementales et plus de 50 médias alors qu’il réprimait les voix dissidentes. Une centaine d’autres organisations de la société civile ont été fermées vendredi, a annoncé le gouvernement. Le rythme de la répression s’est accéléré depuis la préparation des élections nationales de l’année dernière au cours desquelles Ortega a remporté un quatrième mandat consécutif,