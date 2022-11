Le parti au pouvoir au Nicaragua espère se développer lors des élections locales

MEXICO CITY (AP) – Après une campagne électorale sans rassemblements, manifestations ni même opposition réelle, le parti au pouvoir du Nicaragua espère s’étendre dimanche sur les 141 des 153 municipalités du Nicaragua qu’il contrôle déjà.

Le Front sandiniste de libération nationale du président Daniel Ortega est si dominant qu’il se rapproche du statut de parti unique au Nicaragua. Au cours des deux dernières années, certains partis d’opposition ont été complètement annulés et leurs candidats emprisonnés. En juillet, la police a renversé cinq maires de l’opposition qui appartenaient à un parti dissous par les autorités électorales et les a remplacés par des alliés.

La Commission interaméricaine des droits de l’homme s’est inquiétée vendredi que “les conditions minimales nécessaires” pour organiser des élections libres et justes n’existent pas au Nicaragua. Il a appelé le gouvernement à rétablir les garanties démocratiques et à mettre fin à la répression.

Le gouvernement a fermé quelque 2 000 organisations non gouvernementales et plus de 50 médias alors qu’il réprimait les voix dissidentes. Une centaine d’autres organisations de la société civile ont été fermées vendredi, a annoncé le gouvernement. Le rythme de la répression s’est accéléré depuis la préparation des élections nationales de l’année dernière au cours desquelles Ortega a remporté un quatrième mandat consécutif,

Le niveau de méfiance à l’égard des élections et des candidats disponibles est tel que « les gens ne parlent même pas des élections », a déclaré un comptable qui travaille à Managua et a requis l’anonymat pour éviter les représailles.

Il a dit qu’il n’avait pas vu de candidats caravaner autour de la ville de la manière habituelle ni même de banderoles annonçant des candidatures.

Selon le Conseil suprême électoral, 153 maires, ainsi que des vice-maires et des milliers de conseillers municipaux, seront élus dimanche. Au moins 3,7 millions de Nicaraguayens ont le droit de voter.

Les sandinistes au pouvoir dirigent une alliance composée de huit partis, ainsi que de mouvements indigènes et religieux soutenant le parti au pouvoir appelé « United Nicaragua Triumphs ».

Dans la capitale, la maire sandiniste Reyna Rueda, proche confidente de la première dame et vice-présidente Rosario Murillo, est candidate à sa réélection. Elle affrontera un candidat du Parti libéral constitutionnaliste, qui ne fait pas partie de l’alliance sandiniste, mais est rejeté par beaucoup dans l’opposition comme un collaborateur contribuant à créer une façade d’opposition.

Les groupes d’opposition ont dénoncé des irrégularités avant le vote, parmi lesquelles la disparition de plus de 755 000 noms des listes électorales sans aucune explication.

Dans le même temps, le gouvernement a décrété que les personnes ayant des pièces d’identité périmées seront autorisées à voter.

Un groupe d’observation citoyenne appelé Urnas Abiertas, ou urnes ouvertes, a déclaré avoir documenté plus de 700 cas de violence politique, y compris du harcèlement ciblé et des menaces envers des candidats ou des personnalités connues de l’opposition cette année. Il a également déclaré avoir eu connaissance de six arrestations de membres de l’opposition au cours de la semaine dernière.

Un groupe de 13 organisations d’opposition en exil a déclaré jeudi dans un communiqué que l’élection était une “farce” et juste un effort du gouvernement pour installer “un régime dictatorial absolu et à parti unique”.

La déclaration de la Commission interaméricaine des droits de l’homme a déclaré vendredi que le gouvernement avait exclu une véritable opposition de ces élections dans un contexte de “fermeture du gouvernement et de cooptation des espaces civiques et de la participation démocratique”.

Gabriela Selser, Associated Press