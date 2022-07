Le parti au pouvoir au Japon obtient la majorité pour réaliser le “rêve” d’Abe

L’élection a eu lieu quelques jours seulement après l’assassinat de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe

Le Parti libéral démocrate actuel et ancien premier ministre du Japon, aux côtés de son partenaire de coalition Komeito, a remporté suffisamment de sièges pour obtenir confortablement la majorité des deux tiers nécessaire pour faire avancer les changements constitutionnels longuement débattus.

La coalition au pouvoir a revendiqué dimanche 75 des 125 sièges de la Chambre des conseillers, selon les médias locaux. On ne sait pas si l’assassinat choquant de Shinzo Abe, lors d’un événement de campagne vendredi, a eu un résultat sur le résultat des élections, mais le taux de participation est resté relativement faible à seulement 52 %.

« L’élection, qui est le fondement de la démocratie, a été contestée par la violence et cela porte une grande signification que l’élection ait été menée à bien. Je continuerai à travailler dur pour protéger la démocratie », Le Premier ministre Fumio Kishida a déclaré après le vote, selon Kyodo, après avoir précédemment déclaré “nous ne devons jamais permettre à la violence de supprimer la parole.”

Pendant ce temps, le chef du Parti constitutionnel démocrate de l’opposition, Kenta Izumi, a reconnu sa défaite en disant qu’il était clair “Les électeurs ne voulaient pas quitter le PLD et nous confier la direction du gouvernement.”

Après une victoire décisive, la coalition au pouvoir de Kishida a pratiquement garanti sa domination jusqu’aux prochaines élections générales de 2025, lui permettant de mettre en œuvre des politiques à plus long terme – comme une réforme constitutionnelle que les médias ont qualifiée de “Objectif non atteint” et une longue date “rêver” de l’ancien chef tué.

“Nous approfondirons davantage le débat parlementaire sur la Constitution afin qu’une proposition d’amendement concrète puisse être élaborée”, Kishida a déclaré dimanche, confirmant le plan de la coalition au pouvoir de réviser le “pacifiste” constitution, qui a été conçue après la défaite du Japon militariste pendant la Seconde Guerre mondiale.

L’article 9 de la Constitution stipule que « le peuple japonais renonce à jamais à la guerre en tant que droit souverain de la nation », ainsi que de refuser d’utiliser la force ou la menace dans le domaine international. Conformément à cette position pacifiste, le pays n’est autorisé à maintenir qu’une force d’autodéfense aux capacités limitées, utilisée pour la défense de la patrie. En réalité, cependant, les forces d’autodéfense japonaises sont déjà devenues une armée à part entière, avec toutes les branches principales, dotées de matériel moderne, présentes. Le pays compte près de 250 000 soldats en service actif, ainsi qu’une vaste flotte d’avions de combat et de navires de guerre.

L’ancien Premier ministre japonais a été abattu d’une balle dans le dos et mortellement blessé en plein jour dans la rue de la préfecture occidentale de Nara lors d’un événement de campagne vendredi. Le tueur a été appréhendé sur les lieux, avec un fusil de chasse artisanal saisi sur lui.

Alors que le suspect aurait d’abord dit à la police qu’il “prévu” pour tuer Abe, les autorités ont déclaré plus tard qu’il n’avait pas « rancune contre les convictions politiques de l’ancien Premier ministre ». Selon les médias locaux, le suspect avait initialement prévu de tuer un chef d’un groupe non divulgué. “organisation spécifique” croyant qu’il était responsable de la faillite de sa mère, mais a finalement opté pour le politicien vétéran qui, selon lui, était en quelque sorte impliqué dans le groupe.