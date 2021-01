L’Union chrétienne-démocrate allemande (CDU) a élu un nouveau président, choisissant le politicien centriste Armin Laschet, premier ministre de l’État le plus peuplé d’Allemagne de Rhénanie du Nord-Westphalie, comme son nouveau chef.

La toute première élection numérique a eu lieu samedi par la CDU, Laschet battant son principal candidat, le conservateur de la ligne dure, Friedrich Merz, lors d’un second tour de scrutin.

La politicienne centriste et autoproclamée candidate à la continuité Angela Merkel, Laschet, a remporté de justesse l’élection avec 521 voix contre 466 voix. Les résultats de l’élection numérique seront confirmés par un vote par correspondance avec des résultats définitifs et juridiquement contraignants attendus la semaine prochaine.Le coureur Merz a félicité Laschet, lui souhaitant. « Succès » en tant que chef du parti.

«C’est une année importante que nous avons devant nous, ce sera une période extrêmement ardue dans les semaines et les mois à venir pour nous tous,» Déclara Merz.

S’exprimant après sa victoire, Laschet a promis de solidifier les liens entre la CDU et son « parti sœur » bavarois, l’Union chrétienne-sociale (CSU), afin qu’ils puissent «Restez unis cette année», signalant que les deux partis se présenteront à nouveau aux élections fédérales de septembre ensemble. Alors que le nouveau chef de la CDU est susceptible de succéder à Merkel en tant que chancelier, Laschet s’est abstenu de faire une telle offre jusqu’à présent, déclarant simplement que la CDU / CSU devrait travailler pour garantir que «Le prochain chancelier aux élections fédérales sera du syndicat.» De plus, le dirigeant de la CSU Markus Soeder est le politicien conservateur le plus populaire parmi les électeurs de l’Union, selon de nouveaux sondages cités par les médias allemands.

Soeder a été parmi les premiers à féliciter Laschet, exprimant son désir de travailler avec la nouvelle direction de la CDU.

«Ensemble, nous poursuivrons la réussite de l’Union,» Soeder a tweeté.

Plus tard dans la journée, Laschet a également signalé que la CSU pourrait rechercher une alliance plus large, promettant de parler à tous les autres partis démocratiques en Allemagne en insistant sur le fait que les démocrates doivent rester ensemble pendant ces temps difficiles et « bats toi » ceux qui cherchent à nuire à la démocratie.

« Surtout en ces jours que nous vivons dans le monde, l’expression » unité, justice et liberté « est plus que jamais d’actualité » il a dit. «Combattons ensemble pour ces principes contre tous ceux qui veulent les mettre en danger.»

La chancelière allemande sortante, Angela Merkel, a démissionné de son rôle de chef de la CDU à la fin de 2018, laissant le parti enfermé dans une lutte pour le pouvoir. Sa protégée, Annegret Kramp-Karrenbauer, a réussi à remporter le siège aux élections du parti de 2018, battant de justesse Merz, mais son mandat s’est avéré être de courte durée. Kramp-Karrenbauer a annoncé sa démission en tant que chef du parti le 10 février 2020 au lendemain de la crise de Thuringe. Le scandale politique tournait autour de la coopération de certains législateurs de la CDU en Thuringe avec l’Alternative de droite pour l’Allemagne (AfD), allant à l’encontre des souhaits de la direction du parti. Une conférence pour élire un nouveau chef de la CDU, cependant, a été reportée plus tard en raison de la crise actuelle de Covid-19.

