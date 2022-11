Le parti au pouvoir à Taïwan subit une défaite électorale — RT World News

La présidente Tsai Ing-wen avait présenté les élections locales comme un référendum sur la “liberté et la démocratie” de Taiwan

Le président taïwanais Tsai Ing-wen a assumé tout “responsabilité” et a démissionné de la tête du Parti démocrate progressiste (DPP) au pouvoir après une série de défaites aux élections locales au cours desquelles l’opposition a concentré sa campagne sur les problèmes locaux et le maintien de la paix sans être trop conflictuelle avec Pékin.

Samedi, les habitants de Taïwan se sont rendus aux urnes pour choisir les maires de neuf villes, ainsi que les membres du conseil municipal et d’autres dirigeants locaux de toute l’île. Lors d’une défaite majeure contre le parti au pouvoir, l’opposition Kuomintang (KMT) a remporté des élections municipales clés dans la capitale Taipei, Taoyuan et Keelung, en plus d’une série d’autres victoires, laissant le DPP contrôler seulement cinq des 21 bureaux du gouvernement local, selon les résultats préliminaires.

« Les résultats ont déçu nos attentes. Nous acceptons humblement les résultats et acceptons la décision du peuple taïwanais », Tsai a déclaré aux journalistes au siège du parti samedi soir, annonçant sa démission en tant que chef du parti, ce qu’elle a également fait après une performance tout aussi médiocre en 2018.

Pékin a salué les résultats comme la preuve que le peuple taïwanais soutient massivement la paix, la stabilité et “une bonne vie,” avec le Bureau chinois des affaires de Taiwan promettant de poursuivre son travail pour promouvoir des relations pacifiques et s’opposer à l’ingérence étrangère et appelle à l’indépendance de Taiwan.















Malgré une démission largement symbolique, Tsai devrait rester à la tête de l’île jusqu’à la fin de son deuxième mandat en 2024. Elle a remporté une victoire écrasante en 2020 sur des promesses de tenir tête à Pékin, mais ne pourra pas se représenter à cause de son mandat. limites.

Avant le vote de samedi, Tsai a décrit à plusieurs reprises les élections locales comme une autre “une chance de montrer à la communauté internationale la persévérance et la détermination de Taïwan à défendre la liberté et la démocratie”, et a exhorté les électeurs indécis à “S’il vous plaît, votez pour moi, pour les candidats que je recommande.”

L’opposition KMT a également exprimé son engagement à protéger la liberté et la démocratie de l’île, mais sans être aussi conflictuelle avec Pékin que le DPP.















Alors que Tsai avait soulevé à plusieurs reprises la question de “s’opposer à la Chine et défendre Taïwan” pendant la campagne, l’opposition ainsi que les candidats de son propre parti se sont plutôt concentrés sur des problèmes locaux tels que la pollution de l’air, les problèmes de circulation et la gestion par l’île de la pandémie de Covid-19.

Taiwan s’est gouverné depuis que les forces nationalistes dirigées par Chiang Kai-shek ont ​​fui vers l’île en 1949, après avoir perdu une guerre civile face aux communistes. La position de Pékin est que Taïwan fait partie intégrante de la Chine – la politique dite « d’une seule Chine » – et que la Chine “sera inévitablement réunifié.”

Le 20e Congrès national du Parti communiste le mois dernier a inscrit l’opposition au séparatisme taïwanais dans la constitution du parti, après avoir réélu le dirigeant chinois Xi Jinping pour un troisième mandat. Le président chinois a déclaré que si Pékin cherchait “réunification pacifique” avec l’île, il ne pouvait “promettre de renoncer à l’usage de la force” et se réserve la possibilité “de prendre toutes les mesures nécessaires.”