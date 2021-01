Le parti allemand de droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) a intenté deux poursuites contre le service national de sécurité intérieure qui serait sur le point de le désigner comme un groupe extrémiste «présumé» avant les élections nationales.

Le parti a déposé deux plaintes juridiques et deux requêtes d’urgence contre l’Office fédéral pour la protection de la Constitution – une agence de sécurité intérieure connue sous le nom de BfV – a rapporté l’agence de presse allemande dpa. Cette décision faisait suite à une série de reportages dans les médias suggérant que le BfV pourrait officiellement déclarer l’ensemble du parti comme une organisation extrémiste présumée.

Un tel statut permettrait aux responsables de la sécurité de mettre tous les membres du parti sous surveillance secrète par le biais d’informateurs et de surveiller toutes les communications du parti s’il obtient l’approbation du Parlement. L’AfD fait également valoir qu’un tel statut découragerait les électeurs de soutenir ce parti et nuirait grandement à ses résultats électoraux alors que l’Allemagne se dirige vers les votes parlementaires nationaux et régionaux en septembre.

«Il est tout à fait évident que l’AfD ne donne pas le [BfV] la moindre raison de le classer comme cas suspect », le chef du parti, Joerg Meuthen, a déclaré aux médias allemands. Plus tôt, le parti a également publié une déclaration spéciale dans laquelle il l’a dit «Reconnaît inconditionnellement le peuple allemand comme la communauté de toutes les personnes de nationalité allemande.»

Cependant, le BfV a apparemment ses propres raisons pour une telle décision. L’organisation a porté son attention sur l’AfD en janvier 2019 lorsqu’elle a déclaré que l’aile jeunesse du parti et sa faction sans doute plus radicale dirigée par l’un de ses dirigeants régionaux, Bjoern Hoecke, comme « soupçonné » groupes extrémistes.

En mars 2020, le BfV, a changé le statut de Hoeke ‘L’aile’ de ‘soupçonné’ à un groupe extrémiste avéré, le forçant à le dissoudre formellement. Pourtant, le service de sécurité estime toujours que les anciens membres de cette faction ont toujours une forte emprise sur le parti qui continue de « Dérive vers l’extrême droite. »

Selon les rapports des médias allemands, les responsables de la sécurité se sont conformés à un énorme rapport de 3000 pages détaillant ses conclusions concernant les liens du parti avec divers groupes d’extrême droite et les activités controversées de ses membres.

Selon l’hebdomadaire allemand Der Spiegel, le ministère de l’Intérieur examine actuellement l’avis du BfV car il devrait donner son feu vert avant que la désignation ne soit rendue publique.

L’AfD, quant à lui, demande au tribunal d’interdire au BfV de déclarer publiquement le parti «Groupe extrémiste présumé» ainsi que la divulgation d’informations sur le numéro et l’identité de l’ancien ‘Aile’ membres dans ses rangs. Entre autres choses, le parti invoque son droit à l’égalité des chances politiques et soutient que les conditions juridiques d’une telle désignation ne sont pas remplies.

« Si le BfV déclare officiellement l’AfD un cas suspect, nous utiliserons tous les moyens légaux pour le contrer – et réussir dans un avenir prévisible », dit Meuthen, ajoutant que «Les conditions juridiques et factuelles qui sont absolument nécessaires pour la surveillance ne sont tout simplement pas là».

Plus récemment, l’AfD est devenue une critique virulente des politiques de verrouillage de Covid-19 de la chancelière Angela Merkel et a été à son tour accusée d’avoir des liens avec les négationnistes de Covid-19 et les théoriciens du complot. En octobre, Alexander Gauland, leader de l’AfD au parlement, a accusé le gouvernement de Merkel «Dictature corona». Merkel, à son tour, a critiqué le «Mensonges, désinformation et théories du complot» qui nuisent au débat démocratique.

En novembre, l’AfD a également comparé le verrouillage à la loi d’habilitation de 1933, qui accordait à Adolf Hitler le pouvoir de gouverner par décret. Le mouvement a valu une amère réprimande de la part du ministre des Affaires étrangères Heiko Maas, qui l’a qualifié de « Comparaison opprobre » se moquant des victimes des nazis.

