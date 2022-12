Pékin parvient à maintenir des partenariats stratégiques avec d’autres pays malgré leurs conflits sectaires en cours

Le président chinois Xi Jinping a entamé jeudi sa visite « historique » en Arabie saoudite, alors que la puissance économique asiatique cherche de nouvelles percées dans la région du Moyen-Orient dans un contexte d’agitation croissante entre Riyad et ses alliés traditionnels à Washington.

Malgré le fait que le pays du Moyen-Orient est depuis longtemps une monarchie théocratique, de nouvelles critiques ont émergé en Occident sur le bilan inégal de Riyad en matière de droits de l’homme. La Chine, cependant, avance sans critiques concomitantes qui sont – bien que pour la plupart valables – le plus souvent empreintes d’une hypocrisie audacieuse, étant donné la propension de l’Occident aux guerres unilatérales d’agression et au piétinement des libertés civiles de sa population nationale.

En fait, la politique chinoise de stricte non-ingérence dans les affaires des autres pays s’est concrétisée au Moyen-Orient avec un succès remarquable. Alors que Washington a attisé les désaccords sectaires entre les musulmans sunnites et chiites en entraînant les États du Golfe et l’Iran dans des conflits par procuration, Pékin a poursuivi une coopération économique fructueuse avec les deux parties sans protestations de part et d’autre. La Chine a en fait signé un accord historique de 25 ans avec l’adversaire régional de l’Arabie saoudite, l’Iran, plus tôt cette année, qui comprendra des partenariats dans de nombreux domaines, notamment le commerce, l’économie et les transports.

Au début de cette année, la Chine a également présenté une initiative de sécurité en cinq points pour assurer la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient. Les points de cette initiative prônent le respect mutuel ; défendre l’équité et la justice; parvenir à la non-prolifération nucléaire; favoriser conjointement la sécurité collective; et l’accélération de la coopération au développement, comme l’a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères. Cela a été chaleureusement accueilli par les pays de la région et constitue un modèle de la manière dont la Chine souhaite favoriser la coopération en matière de sécurité sans lancer de guerres unilatérales sous de faux prétextes, comme les États-Unis l’ont fait en Irak.

Mais la visite de Xi était principalement axée sur la coopération économique. L’Arabie saoudite s’est attiré les foudres de Washington ces derniers mois après avoir voté en faveur de la réduction de la production de pétrole en octobre au format OPEP+ malgré les appels du président américain Joe Biden à augmenter la production afin de faire baisser les prix du carburant, sans doute pour aider les chances de son parti lors des élections de mi-mandat du mois dernier. Depuis, Riyad a montré son manque de désir d’être épinglé par l’Occident et diversifie ses relations en se tournant vers l’Est.

Dans les étapes de la Chine. En tant que signataire de l’initiative “la Ceinture et la Route” (BRI) dirigée par Pékin et une plaque tournante clé pour relier l’Asie, l’Europe et l’Afrique, l’Arabie saoudite est particulièrement bien placée pour bénéficier de la coopération au développement avec la Chine, qui s’est empressée d’investir dans des actifs corporels. et stimuler la coopération gagnant-gagnant avec les pays du Sud en quête de développement économique.

Dans le même temps, les conditions sont déjà réunies pour que les deux parties renforcent leur coopération, étant donné que Riyad est le plus grand partenaire commercial de la Chine parmi les pays arabes et que la Chine est la plus grande place commerciale de l’Arabie saoudite depuis 2013. En particulier, la Chine est un importateur massif. de matières premières du monde entier, qu’il utilise pour alimenter sa vaste base de fabrication – et le pétrole saoudien ne fait pas exception. Cela étant dit, les deux sont également étroitement alignés dans leurs initiatives de développement vert, qui, pour la partie saoudienne, sont détaillées dans la « Vision 2030 » du Royaume.

Selon les médias, des accords d’une valeur de 29 milliards de dollars devraient être signés par les deux parties lors de la visite de Xi. Celles-ci comprennent plus de 20 initiatives et un accord de partenariat stratégique qui harmonisera la Vision 2030 susmentionnée avec la BRI. Les deux pays, après le résultat de cette visite, aligneront ainsi plus fermement leurs perspectives stratégiques à long terme pour se compléter et conduiront à une coopération plus gagnante pour les deux parties.

Alors que Washington voit ses relations avec le Royaume se dégrader ces derniers jours alors que l’Arabie saoudite est un allié des États-Unis depuis plusieurs décennies, la Chine voit un coup de pouce massif à sa capitale diplomatique au Moyen-Orient. C’est précisément parce que Pékin ne fait pas de demandes politiques à ses alliés qui contredisent directement leurs intérêts fondamentaux, comme les États-Unis ont tenté de le faire en entraînant Riyad dans son conflit par procuration contre la Russie en Ukraine par le biais de sanctions unilatérales et d’autres moyens.

C’est-à-dire que la politique stricte de non-ingérence de la Chine est son plus grand levier pour chasser les États-Unis du Moyen-Orient. Les pays de la région ne connaissent que trop bien la destruction qui suit l’agenda de Washington ; Ils ont vu leurs pays frères mutilés et détruits par la politique étrangère américaine et beaucoup ont dû héberger les réfugiés produits par ces conflits. Mais Pékin propose un type de partenariat différent, à savoir un partenariat qui ne dépend pas de relations politiques unilatérales ou de haine sectaire – mais d’un simple intérêt personnel.

La plus grande marque du succès de la Chine au Moyen-Orient par rapport à Washington est le fait qu’elle peut maintenir des partenariats stratégiques avec des pays comme l’Arabie saoudite et l’Iran qui sont en proie à des conflits sectaires depuis des décennies. C’est quelque chose que l’Occident n’a non seulement jamais été en mesure de réaliser, mais qu’il n’a fait que capitaliser pour répondre à ses propres objectifs politiques dans la région par le biais de tactiques de division pour mieux régner.