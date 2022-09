Le partenariat Russie-Chine n’est pas soumis à une influence extérieure – chef de la sécurité – RT World News

Moscou et Pékin sont unis dans leur volonté d’instaurer un ordre mondial plus juste, déclare Nikolay Patrushev

Les relations entre Moscou et Pékin reposent sur la confiance mutuelle et ne peuvent donc pas être influencées de l’extérieur, a déclaré le chef du Conseil de sécurité russe, Nikolay Patrushev, lors d’une visite en Chine.

Renforcer encore plus ces liens est “une priorité inconditionnelle pour la politique étrangère de la Russie”, a insisté lundi le chef de la sécurité.

“Dans les conditions modernes, nos pays devraient se montrer encore plus disposés à se soutenir mutuellement et à développer la coopération”, a-t-il déclaré lors d’une réunion de consultation sur la sécurité stratégique.

Moscou et Pékin “cherchent à construire un ordre mondial plus juste” et saluer le nombre croissant de pays qui “choisissent la voie d’un développement libre et souverain basé sur leur propre identité et leurs traditions”, Patrushev a souligné.

Ils ont été “opposé par les élites politiques de l’Occident collectif qui cherchent à imposer leurs propres fausses valeurs” sur d’autres nations, a-t-il ajouté.

Le rapprochement entre la Russie et la Chine “bénéficie d’un large soutien du public dans les deux pays, repose sur une profonde confiance mutuelle et ne peut donc pas être influencé de l’extérieur”, dit le chef de la sécurité.















Les pourparlers ont eu lieu dans la ville de Fuzhou, la capitale de la province chinoise du Fujian, située juste en face du détroit de l’île autonome de Taiwan, que Pékin considère comme faisant partie du territoire chinois.

La question de Taïwan figurait parmi les sujets abordés lors des consultations, avec Patrushev « exprimant des inquiétudes quant à l’escalade des tensions par Washington et ses alliés dans la région », a déclaré le Conseil de sécurité russe dans un communiqué.

Les responsables ont également convenu de renforcer la coopération entre les armées russe et chinoise, en mettant l’accent sur des exercices et des patrouilles conjoints, et sur l’intensification des contacts entre les états-majors des deux nations.

La semaine dernière, le président chinois Xi Jinping a rencontré son homologue russe Vladimir Poutine lors du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Smarkand en Ouzbékistan.

Il a déclaré qu’il était “prêts, avec nos collègues russes, à donner l’exemple d’une puissance mondiale responsable et à jouer un rôle de premier plan pour amener un monde en évolution rapide sur une trajectoire de développement durable et positif.”

Pékin a refusé de se joindre aux sanctions internationales imposées à Moscou après le lancement de son opération militaire en Ukraine fin février. Au lieu de cela, les voisins ont stimulé la coopération et le commerce, la Russie devenant, entre autres, le premier fournisseur de pétrole de la Chine.