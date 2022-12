Le partenariat parfait de Julian Alvarez avec Lionel Messi a été la clé du succès de l’Argentine pour atteindre la finale de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Julian Alvarez n’a commencé qu’un seul des éliminatoires de la Coupe du monde de l’Argentine et s’est retrouvé sur le banc pour leurs deux premiers matchs au Qatar. Il pourrait y mettre fin en menant son pays à la gloire après avoir formé un partenariat irrésistible avec Lionel Messi.

Marquer contre la Pologne lors de sa première titularisation en Coupe du monde a confirmé la progression de l’Argentine. Son but contre l’Australie après avoir volé le gardien Mat Ryan incarnait son enthousiasme. Contre la Croatie en demi-finale, il a souligné son importance pour son équipe.

Il y a une vieille blague qui découle du fait que Stan Mortensen a réussi un triplé pour Blackpool lors de la finale de la FA Cup 1953, un match connu sous le nom de “finale Matthews”. On a dit qu’à la mort de Mortensen, ses funérailles seraient connues sous le nom de “Les funérailles de Matthews”.

Alvarez a marqué deux des trois buts de l’Argentine et il a remporté le penalty pour l’autre. C’est Messi qui a remporté le prix de l’homme du match. Même le grand homme semblait accepter que son jeune partenaire d’attaque aurait pu être celui qui réclamerait ce prix particulier.

“Tous les joueurs ont bien fait mais si je devais choisir, je donnerais ce prix à Julian Alvarez”, a déclaré Messi. “Le match de Julian a été excellent”, a ajouté l’entraîneur-chef Lionel Scaloni. “Non seulement parce qu’il a marqué deux buts, mais parce qu’il a aidé nos milieux de terrain.”

Au fur et à mesure que les stars de l’évasion disparaissent, un attaquant de Manchester City pourrait être trop en vue pour tout cela. Mais la montée a été rapide. Lui parlant à l’automne, Alvarez, 22 ans, hésitait à s’engager même à se qualifier pour la Coupe du monde lorsqu’on l’interrogeait sur ses espoirs pour l’hiver.

“L’équipe n’a même pas été annoncée, pas même la liste à partir de laquelle l’équipe sera tirée, mais j’espère être là”, a-t-il déclaré. Sports du ciel. “De toute évidence, la Coupe du monde est la chose la plus importante qui soit dans le football et ce serait merveilleux d’y participer.”

Alvarez a fait plus que participer. Il a apporté un équilibre à l’attaque argentine avec sa course dans le dernier tiers. La magie de Messi a fait la différence mais son désormais célèbre manque de mouvement en demande plus aux autres. Alvarez a livré cela.

Le travail défensif de Julian Alvarez a été une partie importante de son rôle pour l’Argentine





A River Plate, son entraîneur Marcelo Gallardo a évoqué cette habitude de jouer chaque match comme si c’était son premier. “C’est contagieux.” À Man City, Pep Guardiola a noté qu’Alvarez est “toujours positif” et augmente l’intensité de l’équipe avec son travail défensif.

Qu’il s’agisse de dériver à gauche ou à droite pour arrêter les attaques, il a essayé de reprendre possession du ballon dans le dernier tiers, une pression individuelle pour l’Argentine. Aucun attaquant n’a bloqué plus de passes lors de la Coupe du monde. C’est l’homme dont l’Argentine avait besoin. L’homme dont Messi avait besoin.

Les heatmaps de Julian Alvarez pour l’Argentine lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde





Que l’Argentine soit une équipe jouant pour Messi est devenu un thème. “J’aurais préféré gagner pour lui plutôt que pour moi”, a déclaré le gardien Emiliano Martinez après le succès de la Copa America l’an dernier. Sur le terrain, Alvarez incarne cela plus que quiconque.

Il y a eu un moment dans la demi-finale contre la Croatie où Messi avait créé suffisamment d’espace pour un tir en angle. Il l’a pris et il a été sauvé. S’il avait traversé le gardien de but ou cherché la passe, Alvarez aurait peut-être pu appliquer la finition.

Il n’y a eu aucune plainte. Au lieu de cela, alors que Messi réagissait à l’occasion manquée, Alvarez était déjà absent, traquant le défenseur essayant de ramener le ballon et commettant la faute qui a empêché la Croatie de contre-attaquer. C’était typique de son attitude.

Son but contre la Pologne a mis en valeur sa qualité mais son premier contre la Croatie était plus typique. Alvarez semblait presque sourire alors qu’il bondissait, chevauchant les ricochets. Si le jeu de Messi est celui d’une précision chirurgicale, Alvarez est tout en effort, forçant les erreurs.

En jeu ouvert, Alvarez a en fait marqué deux fois plus de buts que Messi. Il avait le petit génie à remercier pour avoir mis en place son deuxième contre la Croatie mais la relation est réciproque. Alvarez a remporté le penalty marqué par Messi. Leurs compétences se complètent.

Lionel Messi et Julian Alvarez ont formé un partenariat impressionnant pour l’Argentine





Comme cela doit être excitant pour Alvarez. Il avait trois ans lorsque Messi a fait ses débuts professionnels, cinq ans lorsque Messi a joué pour la première fois pour l’Argentine et huit ans lorsque Messi a remporté l’or olympique pour son pays. Grandir à Colchin, le regarder à la télévision était un événement familial.

“Nous avons tous regardé le football ensemble en famille, beaucoup de matchs, et Barcelone est celui qui a capturé l’imagination de ma famille, en particulier Lionel Messi.

“C’est bien sûr génial et très satisfaisant de réaliser ce rêve de jouer aux côtés de Lionel Messi, l’un des plus grands footballeurs de l’histoire du football. C’est une grande fierté pour moi, j’ai dire.

“Il est difficile de le copier, bien sûr. C’est un talent unique. Mais comme tout le monde autour de lui, je regarde chaque petite chose qu’il fait, chaque compétence. J’essaie d’apprendre et d’en tirer le meilleur parti possible. mais c’est un joueur assez surprenant, pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors.”

Alvarez essaie peut-être d’apprendre de lui. Mais la vérité est que ce sont les différences entre eux qui ont été cruciales pour que l’Argentine trouve le bon mélange. L’esprit et les pieds de Messi sont sans égal, mais Alvarez a été ses jambes au Qatar. Ensemble, ils peuvent écrire l’histoire.