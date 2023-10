Le partenariat entre les New York Jets et Eleven Sports Media renforce les liens avec la communauté des petites entreprises

Matt Cairns, fondateur et PDG d’Eleven Sports Media, a déclaré : « New York est la ville où notre aventure américaine a commencé il y a quelques années aux côtés de nos bons amis du NYCFC en MLS. C’est la ville qui nous a montré que notre modèle, nos produits , et les services offrent de ce côté-ci de l’Atlantique la même valeur significative qui a fait ses preuves depuis de nombreuses années dans le football européen. Être invité à revenir à New York pour offrir un autre programme réussi, cette fois avec les Jets, est un immense honneur pour nous tous.

New York est l’une des villes les plus célèbres et les plus visitées au monde. Elle offre une liste infinie d’options de divertissement à ses habitants, mais au cœur de celle-ci se trouve son paysage sportif.

Nous souhaitons toujours nous associer à des équipes qui ont fait leurs preuves en démontrant qu’elles veulent le meilleur pour les communautés de petites entreprises qu’elles servent et avec les Jets, ce qui est devenu évident très rapidement.

Le propriétaire moyen d’une petite entreprise à New York sera très compétent dans la gestion de sa propre entreprise, mais il ne disposera peut-être pas des ressources et de l’expertise marketing internes nécessaires pour réaliser la croissance véritablement transformationnelle qu’il souhaite. C’est là qu’intervient le modèle Eleven. Nous fournissons aux petites entreprises tout ce dont elles ont besoin pour acquérir la crédibilité, la notoriété et la connexion avec leur clientèle.

Cairns a ajouté : « D’ici la fin de cette année, nous aurons plus de 1 000 petites entreprises en croissance simultanée, à l’échelle mondiale grâce à nos programmes, et les 40 petites entreprises qui seront associées aux Jets seront ravies de cette expérience. »