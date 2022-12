Le partenariat entre la National Gallery Singapore et le Samsung Art Store introduit l’art d’Asie du Sud-Est dans le monde – Samsung Global Newsroom

L’art est le reflet de l’histoire d’une région, fournissant des informations précieuses sur la direction que prend la société. Cela est particulièrement vrai pour la National Gallery Singapore, qui supervise la plus grande collection publique au monde d’art moderne de Singapour et d’Asie du Sud-Est. — agissant comme un «melting pot» de l’art de la région.

Samsung Art Store est un service d’abonnement artistique lancé en 2017 pour The Frame, la télévision lifestyle de l’entreprise. En partenariat avec plus de 50 musées et galeries dans le monde, le service propose plus de 2 000 œuvres d’art, allant de peintures célèbres à des pièces uniques d’artistes émergents. Grâce à ce service, les utilisateurs peuvent accéder à diverses œuvres d’art en résolution 4K dans le confort de leur foyer.

Depuis avril 2022, Samsung Art Store s’est associé à la National Gallery Singapore pour proposer aux consommateurs une sélection organisée d’œuvres d’art de premier plan d’artistes singapouriens et d’Asie du Sud-Est. Institution d’arts visuels de premier plan, la galerie est dépositaire de plus de 8 000 œuvres qui forment la collection nationale de Singapour, qui capturent le paysage changeant de cette région dynamique.

Samsung Newsroom s’est entretenu avec Jason Ong, directeur du développement des partenariats à la National Gallery Singapore, pour discuter de la façon dont la galerie et son partenariat avec Samsung Art Store redéfinissent le rôle des galeries d’art et son rôle dans la promotion de la diversité et de l’accessibilité.

Q : Le partenariat de la National Gallery Singapore avec Samsung Art Store est assez récent, ayant été annoncé en avril 2022. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur l’inspiration derrière ce partenariat ?

La National Gallery Singapore s’engage à rendre notre collection plus accessible ainsi qu’à approfondir l’engagement du public envers nos œuvres d’art. La collaboration avec des partenaires partageant les mêmes idées, tels que Samsung, nous aide à atteindre cet objectif. Nous sommes particulièrement heureux de savoir que grâce à ce partenariat, les œuvres de notre collection peuvent atteindre un public international dans le confort de leur foyer.

En tant que premier musée d’Asie du Sud-Est représenté dans l’Art Store, notre présence sur l’Art Store nous permet de présenter certaines de nos principales œuvres d’art à un public mondial ; nous espérons que cela améliorera la sensibilisation et l’appréciation de la riche histoire de l’art de notre région.

Grâce à la technologie, les visiteurs peuvent avoir un aperçu de la diversité de l’art et des récits présentés à travers les œuvres sélectionnées. Nous espérons que ce partenariat suscitera plus d’intérêt non seulement pour les œuvres de notre collection, mais aussi pour l’art de Singapour et d’Asie du Sud-Est en général.

Q : Pouvez-vous nous en dire plus sur l’objectif du Musée de favoriser et d’inspirer une société créative et inclusive ? À quoi cela ressemble-t-il ?

La Galerie travaille à élargir les cœurs, les perspectives et les horizons du public à travers l’art. Nous avons été inébranlables dans notre ambition d’approfondir l’appréciation de l’art auprès de notre public. Notre volonté de développer la Galerie comme espace de dialogue et de découverte s’étend également aux expositions que nous présentons. En partageant avec tous la magie du conte, nos expositions et programmes peuvent compléter, adapter ou refaire des contes séculaires. Nos expositions acclamées par la critique sont organisées pour favoriser les conversations et encourager de nouvelles perspectives sur l’art de Singapour, de l’Asie du Sud-Est et du monde.

Q : Samsung Magasin d’art a récemment mis à jour sa sélection parmi les diverses collections de la Galerie pour inclure des pièces d’artistes renommés tels que You Khin, John Turnbull Thomson et Raden Saleh. Comment ces œuvres ont-elles été choisies ?

Nous affichons une approche transnationale unique envers notre collection alors que nous visons à réécrire les histoires de l’art de cette région. Les œuvres sélectionnées pour Samsung — variant selon le support, le sujet et les préoccupations sociales — démontrer la diversité de l’art de la région. Vous y trouverez un large éventail d’œuvres provenant de divers pays de la région du 19e au 20e siècle, variant selon le support et le style artistique.

Q : Lesquels recommanderiez-vous aux utilisateurs d’afficher sur The Frame ?

Kampong Pasir Panjang a été peint par l’artiste singapourien, Idris Ali, en 1965. Les peintures de Singapour d’Idris Ali sont importantes car elles servent de documentation visuelle de notre patrimoine national. Nous espérons que cette peinture donne un aperçu du paysage local de Singapour au début de l’après-indépendance.

Vous êtes Khin Sans titre (Doha Scene: Pakistani Bakers) enregistre la boulangerie pakistanaise locale que l’artiste cambodgien You Khin a souvent visitée avec ses enfants pendant ses années à Doha et offre un aperçu de la façon dont il a passé le temps dans sa maison d’adoption. Cette peinture montre également comment d’autres régions du monde sont interprétées dans l’art moderne de l’Asie du Sud-Est à travers des artistes qui ont beaucoup voyagé comme You Khin.

Marque Bosch (Forest Fire) est l’une des œuvres les plus emblématiques de la Galerie représentée dans l’Art Store depuis le début du partenariat en avril. Bien que cette pièce ne soit pas l’un des derniers ajouts à l’Art Store, c’est une œuvre d’art remarquable avec une représentation dramatique d’animaux sauvages chassés par les flammes au bord du précipice. L’œuvre a été offerte en cadeau par l’artiste indonésien Raden Saleh à son mécène le roi Willem III des Pays-Bas en 1850. Elle est d’une échelle monumentale ; nous sommes heureux que ce chef-d’œuvre puisse être exposé et apprécié par les propriétaires de The Frame dans le confort de leur foyer.

Q : Vous avez travaillé sur des projets numériques allant des NFT à l’univers Web3 pour rendre l’art plus interactif et accessible. Comment prévoyez-vous que la technologie comblera le fossé de l’accessibilité pour les consommateurs et les artistes dans les années à venir ?

Nous devons continuer à exploiter cette capacité alors que nous nous dirigeons vers le domaine numérique aux côtés de tous les autres. Il ne suffit pas de reproduire l’expérience de visiter nos galeries. Au lieu de cela, les visiteurs auront la possibilité de créer leur propre expérience muséale unique grâce à des modes d’engagement en ligne centrés sur l’interaction. Grâce à des didacticiels vidéo, des jeux et des diffusions en direct, les particuliers peuvent interroger des artistes ; les enfants peuvent faire de l’art avec leurs parents; et les étudiants peuvent visiter nos expositions avec leurs professeurs.

Dans le cadre de cette initiative, la Galerie a récemment créé une blockchain privée pour “Adopt Now”, une initiative publique de financement participatif qui permet à quiconque d’adopter une partie d’une œuvre d’art de sa collection d’art pour aussi peu que 50 dollars de Singapour. Nous sommes ravis d’annoncer que cette initiative de micro-dons a reçu une réponse encourageante.

Q : Avez-vous d’autres expositions ou projets à venir dont vous pouvez nous parler ? Avez-vous des plans pour d’autres projets d’art numérique à l’avenir ?

En tant que musée innovant, la National Gallery Singapore continue d’innover et d’explorer les technologies émergentes pour voir ce qui est possible en créant plus d’opportunités d’appréciation de l’art parmi nos visiteurs. Pour rendre l’art encore plus accessible, la Galerie a lancé ARText en septembre, une plate-forme interactive qui permet aux utilisateurs d’en savoir plus sur l’art d’Asie du Sud-Est grâce à des conversations quotidiennes sur des applications de messagerie courantes.

ARText est construit sur le concept de micro-apprentissage et offre des expériences d’apprentissage artistique interactives et de petite taille sur les appareils mobiles. La Galerie cherche également à personnaliser l’expérience en intégrant un logiciel de reconnaissance de texte par intelligence artificielle.

Pour voir plus d’œuvres d’art de la National Gallery Singapore, rendez-vous au Samsung Art Store dans The Frame.