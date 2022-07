Le partenariat entre la FSDL et la Premier League devrait aller loin, déclare l’entraîneur de l’équipe réserve du Bengaluru FC, Naushad Moosa, après sa victoire

L’équipe réserve du Bengaluru FC a battu les U18 de l’AFC Wimbledon 3-1 lors d’un match amical à l’approche de la Next Generation Cup, 2022 au Royaume-Uni. L’entraîneur de l’équipe de réserve Naushad Moosa, qui était ravi d’avoir l’opportunité d’affronter une équipe étrangère, et encore moins de la battre dans son propre jardin, a remercié Football Sports Development Limited (FSDL) et la Premier League pour l’exposition.

“C’est quelque chose de formidable que Reliance et FSDL ont fait. Ce partenariat va vraiment aider. Je pouvais entendre les joueurs dire qu’il pourrait y avoir des dépisteurs, et nous pouvons avoir une plus grande opportunité. Donc, c’est quelque chose qui vient à l’esprit d’un joueur et il pourrait vouloir donner une meilleure performance en pensant au moins qu’il pourrait avoir une opportunité. C’est donc quelque chose qui est vraiment sympa. Je pense que ce partenariat entre FSDL et la Premier League devrait aller loin », a déclaré Moosa.

La Next Generation Cup, 2022, comprend le Bengaluru FC et le Kerala Blasters FC, ainsi que cinq équipes de l’académie de Premier League et une équipe d’Afrique du Sud.

Bengaluru a remporté la première Reliance Foundation Development League (RFDL) – qui était la plate-forme de qualification pour le tournoi international, plus tôt cette année.

“Quand nous sommes allés au RFDL, j’ai dit aux garçons d’y aller et de profiter du football. Ce n’était pas que nous partions en vacances, nous avions un but. Cela a vraiment fonctionné pour nous. Et c’est la raison pour laquelle nous sommes ici maintenant. Je tiens à remercier la FSDL et même la Premier League de nous avoir offert cette belle opportunité. C’est une très grande plate-forme pour que ces garçons viennent se produire ici », a ajouté Moosa.

A LIRE AUSSI| Cristiano Ronaldo arrive à la base d’entraînement de Manchester United, prêt pour des pourparlers

Outre le tournoi, la Premier League et la FSDL travaillent ensemble dans une multitude d’activités de partage des connaissances pour le développement holistique du football indien. Moosa a fait remarquer que le partenariat aide les jeunes Indiens à se lancer dans le football et à aspirer potentiellement un jour à jouer dans la Next Generation Cup.

“Maintenant, mon fils est dans l’équipe des U12 de Bengaluru. Quand je lui ai montré que nous étions venus ici et que nous allions à Wembley, il était tellement excité. Il disait que je voulais aussi être ici. C’est donc quelque chose que les jeunes doivent regarder et travailler plus dur pour être ici. Et ce n’est pas seulement pour Bengaluru mais pour la plupart des clubs du pays, cela les aidera vraiment à performer et à s’améliorer. Je suis sûr que le niveau du football ira plus haut », a-t-il déclaré.

Bengaluru a dû revenir d’un but pour battre l’AFC Wimbledon dans un match que Moosa qualifie de “pas facile”. “C’était le premier match pour moi et les garçons contre une équipe étrangère. Ce n’est qu’en deuxième mi-temps que j’ai pu lire l’adversaire, comment il joue et quelle est sa formation. Alors à la mi-temps, on leur a donné des consignes dans le vestiaire sur la marche à suivre en seconde mi-temps. Nous y avons réussi », a révélé Moosa.

Désormais, Bengaluru affrontera mercredi l’équipe de l’académie du Leicester City FC, ancien champion de Premier League.

Le capitaine Namgyal Bhutia, fort de la victoire amicale, a exprimé son désir de donner le meilleur de lui-même. “C’est incroyable de gagner contre Wimbledon. C’était un très bon match pour nous. Les deux équipes se sont créé tellement d’occasions. Nous avons fait de notre mieux et marqué des buts. Je pense que c’est une bonne opportunité de jouer contre Leicester City parce que nous pouvons gagner beaucoup de confiance après les avoir affrontés. Nous apprenons d’eux aussi et nous essayons de faire de notre mieux », a conclu Bhutia, qui a déjà fait sept apparitions en Super League indienne.

A LIRE AUSSI| La FIFA et l’AFC demandent à l’AIFF d’ajouter des joueurs éminents au sein de l’instance dirigeante ; Veulent que le rôle des tribunaux diminue

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici