L'approfondissement du partenariat entre Club Holdings Nvidia (NVDA) et Alphabet (GOOGL) est une victoire pour les deux géants de la technologie dans la course naissante à la domination de l'intelligence artificielle, a déclaré mercredi Jim Cramer. La relation élargie entre Nvidia et Alphabet – détaillée lors d'un événement Google Cloud mardi – devrait aider les deux entreprises à sécuriser les affaires des entreprises qui souhaitent accéder à des outils d'IA de pointe. Essentiellement, les deux participations de longue date du Club s'unissent d'une manière qui profite à la fois aux clients et aux actionnaires, a expliqué Jim. Les actions de Nvidia et d'Alphabet ont toutes deux clôturé en hausse d'environ 1 % mercredi, à 492,64 $ chacune et 135,88 $ chacune, respectivement. L'attractivité de Google Cloud avait déjà été renforcée par la technologie Nvidia, notamment ses puces accélératrices H100 qui excellent dans la formation de modèles en grand langage pour les applications d'IA générative. Et désormais, Alphabet, via sa division cloud, sera l'une des premières entreprises à avoir accès au supercalculateur DGX GH200 de Nvidia, alimenté par la nouvelle superchip Grace Hopper de la société de semi-conducteurs. Alors qu'Alphabet s'est penché sur le développement de ses propres puces d'IA aux côtés de Club Holding Broadcom (AVGO), ses clients sont également impatients d'exploiter les prouesses informatiques de Nvidia, a déclaré mardi le PDG de Google Cloud, Thomas Kurian, dans un communiqué. Pour Nvidia, il est encourageant de constater des relations solides avec les principaux acteurs du cloud computing, de Google Cloud à Azure de Microsoft (MSFT), car ces géants de la technologie sont des acheteurs massifs de ses puces d'IA les plus chères. Jim s'attend à ce que cette dynamique contribue à alimenter la croissance future du chiffre d'affaires et du résultat net du fabricant de puces IA, en plus de ce que Nvidia a démontré au cours des derniers trimestres. Google Cloud a également annoncé mardi le lancement en septembre de son dernier supercalculateur, connu sous le nom de GPU A3, alimenté par les GPU H100 de Nvidia. DGX Cloud – le superordinateur de Nvidia et les logiciels associés accessibles via un navigateur Web – arrive également sur Google Cloud. Il est devenu disponible plus tôt cette année sur le service de cloud computing Club holding Oracle (ORCL), et plus tard sur Azure. Pendant ce temps, Vertex AI de Google Cloud, qui permet aux entreprises de créer des applications génératives basées sur l'IA en utilisant leurs propres données, reçoit une multitude de mises à niveau, notamment les H100 qui seront généralement disponibles sur la plate-forme dans les semaines à venir, a déclaré Alphabet mardi. La société a également annoncé son intention d'intégrer l'IA dans ses offres Google Workspace et Google Cloud via un programme appelé Duet AI. Les analystes de Wall Street ont réagi positivement à la nouvelle, les analystes de JPMorgan affirmant mercredi que l'événement d'Alphabet « renforce le fort positionnement de Google en matière d'IA au sein du Cloud ». L'entreprise s'attend à ce que « Google Cloud reste un moteur clé de [the company's] croissance du chiffre d'affaires et amélioration de la marge. »

Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, s’exprime lors d’une conférence sur le cloud computing organisée par l’entreprise en 2019. Michael Court | Bloomberg | Getty Images