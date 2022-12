Le partenariat énergétique entre les États-Unis et la Grande-Bretagne vise à augmenter l’approvisionnement en GNL

Rishi Sunak et Joe Biden photographiés en marge du sommet du G20 en Indonésie le 16 novembre 2022. Saül Loeb | AFP | Getty Images

LONDRES – Le Royaume-Uni et les États-Unis forment un nouveau partenariat énergétique axé sur le renforcement de la sécurité énergétique et la réduction des prix. Dans un communiqué mercredi, Le gouvernement britannique a déclaré que le nouveau partenariat “conduirait à réduire la dépendance mondiale vis-à-vis des exportations énergétiques russes, à stabiliser les marchés de l’énergie et à renforcer la collaboration sur l’efficacité énergétique, le nucléaire et les énergies renouvelables”. Le partenariat UK-US Energy Security and Affordability Partnership, comme on l’appelle, sera dirigé par un groupe d’action conjoint UK-US dirigé par des responsables de la Maison Blanche et du gouvernement britannique. Entre autres choses, le groupe entreprendra des efforts pour s’assurer que le marché accélère l’approvisionnement en gaz naturel liquéfié des États-Unis vers le Royaume-Uni.

“Dans ce cadre, les États-Unis s’efforceront d’exporter au moins 9 à 10 milliards de mètres cubes de GNL au cours de l’année prochaine via les terminaux britanniques, doublant ainsi le niveau exporté en 2021 et capitalisant sur la principale infrastructure d’importation du Royaume-Uni”, annonce mercredi a dit. “Le groupe s’efforcera également de réduire la dépendance mondiale à l’énergie russe en menant des efforts pour accroître l’efficacité énergétique et en soutenant la transition vers une énergie propre, en accélérant le développement de l’hydrogène propre à l’échelle mondiale et en promouvant le nucléaire civil comme une utilisation sûre de l’énergie”, a-t-il ajouté. Commentant ces plans, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré : “Nous avons les ressources naturelles, l’industrie et la pensée innovante dont nous avons besoin pour créer un système meilleur et plus libre et accélérer la transition vers une énergie propre”. “Ce partenariat fera baisser les prix pour les consommateurs britanniques et contribuera à mettre fin une fois pour toutes à la dépendance de l’Europe vis-à-vis de l’énergie russe.” La nouvelle survient à un moment où les marchés mondiaux de l’énergie sont bouleversés à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février.

