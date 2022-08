Le partenariat d’un collège communautaire local avec le comté de Kane offre une formation accélérée de la main-d’œuvre – Shaw Local

Elgin Community College, Kishwaukee College et Waubonee Community College se sont associés au Kane County Office of Community Reinvestment pour offrir des services de formation professionnelle par le biais de la Workforce Innovation and Opportunity Act.

Selon un communiqué de presse du comté de Kane, la collaboration entre les collèges et le comté permet à chaque institution de partager des ressources et de connecter les demandeurs d’emploi éligibles à la WIOA à des programmes de formation accrédités.

Les adultes sans emploi et les travailleurs sous-employés des comtés de Kane, Kendall et DeKalb peuvent être admissibles à un financement pour couvrir les dépenses de formation pour les carrières en demande.

WIOA est un programme financé par le gouvernement fédéral visant à aider les individus à acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour démarrer ou faire progresser leur carrière. Pour accélérer l’obtention des diplômes correspondants, des options de formation en petite cohorte seront proposées dans chaque collège et les coûts de classe pour les livres, les frais de scolarité et les fournitures seront pris en charge par le financement WIOA pour toutes les personnes éligibles et appropriées, selon le communiqué.

Les programmes de formation accélérée offriront également des conseils de carrière et un soutien pour jumeler les demandeurs d’emploi avec les employeurs locaux en fonction de leurs compétences, selon le communiqué.

Les programmes des collèges comprennent:

Infirmière assistante de base

Préparateur en pharmacie

Informatique

Formation de chauffeur de camion

Soudage

Gestion de la chaîne logistique

Automobile

Éducation des adultes

Pour plus d’informations sur les programmes disponibles ou pour voir si vous êtes admissible à l’aide à la formation WIOA, visitez: