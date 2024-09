Le partenariat derrière la conception et la construction d’Intuit Dome

AECOM est le principal concepteur d’Intuit Dome, le futur domicile des LA Clippers. Ce nouveau lieu emblématique pour les événements sportifs a été conçu pour un engagement optimal et intime avec la communauté et les fans et placera la barre plus haut pour toutes les grandes franchises sportives du monde en matière de durabilité grâce au design et à l’expérience des fans.

Dans le Série de blogs Intuit Domenous examinons en profondeur chaque élément d’Intuit Dome avec les dirigeants qui ont fait de ce projet une réalité. Tout au long de ces articles, nous discutons de caractéristiques telles que l’engagement communautaire, la durabilité et la conception/innovation visionnaire pour en savoir plus sur ce qui fait d’Intuit Dome un élément révolutionnaire dans le domaine du sport et du divertissement.

Le propriétaire des LA Clippers, Steve Ballmer, pensait à l’origine qu’avoir un bâtiment existant (le Staples Center à l’époque) serait bénéfique lorsqu’il a acheté l’équipe. Au cours des six premiers mois, il s’est rendu compte que la situation était impraticable en tant que troisième locataire du bâtiment, il a donc fait appel à AECOM comme concepteur principal lorsqu’il a envisagé la création du nouveau domicile de son équipe. Après la sélection initiale du site et la conception du concept, Ballmer a ensuite fait appel à AECOM Hunt pour examiner les estimations de coûts de construction en temps réel. Un autre processus d’approvisionnement a conduit à l’embauche d’une coentreprise AECOM Hunt et Turner Construction en tant que gestionnaire de construction à risque. À partir de là, un partenariat unique s’est formé qui s’est avéré aussi emblématique que le site lui-même.

L’ampleur de ce projet a motivé l’équipe de conception et de réalisation en raison du leadership et de l’engagement de Steve Ballmer. Sur de nombreux projets, l’équipe de conception et les entrepreneurs sont placés dans des camps opposés pour identifier la responsabilité des risques ou des défis. Avec Intuit Dome, tout le monde a mis de côté les pratiques traditionnelles pour donner la priorité au succès du projet. Le processus typique de demandes de modification et de demandes d’informations n’a pas été discuté en termes contractuels, mais s’est plutôt concentré sur les solutions. La combinaison de l’expertise en conception et en gestion de la construction pour mener à bien ce projet l’élève à un autre niveau.

AECOM a déjà occupé ces deux postes simultanément, plus récemment au Barclays Center de Brooklyn, mais ces postes ont généralement été attribués séparément, en partant du principe que nous agirions dans des rôles traditionnels de concepteur/entrepreneur. Cependant, c’est la première fois que nous nous engageons dans une collaboration complète avec l’équipe de CAA ICON. Tous les membres de l’équipe, quelle que soit l’entreprise, se sont concentrés sur la fourniture du plus haut niveau à notre client.

L’Intuit Dome surpasse tous les autres dans le domaine du sport et du divertissement en matière d’avancées technologiques. Avec la conception de l’arène et ses objectifs technologiques ambitieux, l’équipe s’est coordonnée avec des partenaires technologiques dès le début de la préconstruction. Le symbole le plus visible de cet engagement est le tableau d’affichage Halo, qui représente près d’un acre d’écrans LED 4k, 4 à 5 fois la taille d’un tableau d’affichage NBA typique. C’est également la première fois qu’un lieu est équipé d’une technologie axée sur les fans comme un point de vente sans friction – des concessions aux marchandises, en passant par leur propre siège. Avec la technologie intégrée au bâtiment, l’accent est vraiment mis sur la création d’une atmosphère qui donne la priorité à l’expérience des fans.

De plus, du côté de la construction, l’équipe a utilisé la technologie Microsoft HoloLens qui permet aux équipes d’utiliser les informations BIM en temps réel en réalité augmentée pour vérifier les travaux en cours et résoudre les conflits. Nous pensons que nous ne faisons qu’effleurer la surface de l’utilisation future de la technologie sur des projets à grande échelle comme Intuit Dome.

Tout au long du processus de conception et de construction, notre équipe a dû relever quelques défis. Ce projet était unique en ce sens que nous avons dû livrer les documents de conception et de construction pendant la pandémie de COVID-19 tout en travaillant dans des bureaux situés à Los Angeles, Chicago, Kansas City, Londres et Melbourne. La coentreprise a dû faire face à l’impact financier de la pandémie ainsi qu’à des produits de base limités et à une dépendance à l’égard du travail à l’étranger. Par conséquent, notre équipe a été très claire avec le client sur l’impact financier et a souligné les augmentations et les risques.

De plus, l’un des principaux problèmes de calendrier du projet concernait la fabrication et la livraison de notre acier diagrid. La structure en acier diagrid de 2 791 tonnes du stade (ou gridshell) est une conception inspirée d’un filet de basket-ball. Elle se compose principalement de tubes radiaux, d’éléments diagonaux et de nœuds complexes. L’enceinte de l’arène, le garage de stationnement, la place et le jardin ont tous été impactés par le calendrier de livraison du diagrid. Malgré tous les défis liés au calendrier, notre équipe a travaillé de manière cohérente pour répondre aux besoins de notre client en créant différentes séquences pour faire avancer certains composants du travail.

Au-delà de l’arène, le lien du projet avec le quartier environnant était essentiel, à la fois sur le plan social et sur le plan durable. Les LA Clippers ont travaillé avec la ville d’Inglewood sur un ensemble d’avantages de grande envergure : le financement des écoles, du logement, des infrastructures et des emplois a fait partie de l’engagement de développer une arène ayant un impact positif sur la communauté. Le maire d’Inglewood, James Butts, souhaitait que ce projet augmente les possibilités d’emploi dans sa ville, en particulier la formation des jeunes adultes. Avant la construction de l’Intuit Dome et du SoFi Stadium juste au nord, le taux de chômage à Inglewood était d’environ 17 %. Aujourd’hui, grâce à la création d’emplois dans la région, le taux de chômage a baissé à environ 4 %.

Dans l’ensemble, le partenariat avec AECOM s’est avéré plus efficace et plus rentable, a permis une meilleure qualité de conception et a produit un meilleur résultat. Le fait de travailler ensemble et de réussir à créer un lieu de renommée mondiale en dit long sur notre capacité en tant qu’entreprise à réaliser un projet aussi spectaculaire que l’Intuit Dome.