Le partenariat de Mark Zuckerberg et Sheryl Sandberg n’a pas survécu à Trump

Mme Sandberg a noté que la société avait supprimé de nombreuses pages soutenant les Proud Boys, une milice d’extrême droite, et les groupes « Stop the Steal » organisés autour de la fausse affirmation selon laquelle le président Donald J. Trump avait remporté les élections de 2020. L’application n’a jamais été parfaite, a-t-elle ajouté, de sorte que certains messages incendiaires sont restés en place. Mais, a-t-elle ajouté, le blâme était principalement ailleurs.

Au cours de la semaine dernière, le pays était sous le choc de la violence à Washington et, chaque jour qui passait, les journalistes découvraient de plus en plus l’empreinte laissée par les émeutiers sur les réseaux sociaux.

Le jour même, les gens ont célébré librement avec des publications sur Facebook et Instagram. Quelques minutes après que M. Trump a terminé son discours en appelant ses partisans à « descendre Pennsylvania Avenue » vers le bâtiment du Capitole, où des centaines de membres du Congrès étaient assis, des personnes dans la foule ont utilisé leur téléphone pour diffuser en direct des affrontements avec la police et la prise d’assaut de les barricades à l’extérieur du bâtiment. Beaucoup, y compris M. Caldwell, recevaient des messages sur Facebook Messenger d’alliés qui regardaient leur avance de loin.

Dans un acte d’accusation, des avocats ont révélé comment, dans les semaines qui ont précédé les attentats du 6 janvier, Thomas Caldwell et des membres de son groupe de milice, les Oath Keepers, avaient ouvertement discuté sur Facebook des chambres d’hôtel, des billets d’avion et d’autres logistiques autour de leur voyage à Washington.

« Tous les membres sont dans le tunnel sous » le Capitole a lu le message que M. Caldwell a reçu alors qu’il s’approchait du bâtiment. Se référant aux membres du Congrès, le message a ajouté: « Scellez-les. Allumez le gaz. »

Quelques instants plus tard, M. Caldwell a publié une mise à jour rapide sur Facebook qui disait « À l’intérieur ».

Les actes d’accusation ont clairement montré à quel point Facebook avait joué, à la fois en diffusant de la désinformation sur la fraude électorale pour alimenter la colère des manifestants du 6 janvier et en aidant la communication de la milice extrémiste avant les émeutes. Pendant des mois, Facebook serait une note de bas de page pour une journée qui a défié le cœur de la démocratie américaine. Et les paroles de Mme Sandberg tentant de jeter le blâme ailleurs continueraient de la hanter.

Dans les années qui ont suivi la victoire de M. Trump aux élections de 2016, Facebook a eu du mal avec le rôle qu’il a joué dans son ascension et dans la croissance des dirigeants populistes à travers le monde. Les mêmes outils qui ont permis à l’activité de Facebook de plus que doubler au cours de ces années – tels que le fil d’actualités qui donnait la priorité à l’engagement et les groupes Facebook qui réunissaient des personnes partageant les mêmes idées – avaient été utilisés pour diffuser de la désinformation.

Pour atteindre sa croissance record, l’entreprise avait continué à s’appuyer sur sa technologie de base, prenant des décisions commerciales en fonction du nombre d’heures par jour que les gens passaient sur Facebook et du nombre de fois qu’ils revenaient par jour. Les algorithmes de Facebook ne mesuraient pas si la force magnétique qui les ramenait à Facebook était l’habitude de souhaiter un joyeux anniversaire à un ami, ou un terrier de complots et de désinformation.

Les problèmes de Facebook étaient des fonctionnalités, pas des bugs, et étaient le résultat naturel d’un partenariat de 13 ans entre Mark Zuckerberg, directeur général de Facebook et l’un de ses fondateurs, et sa partenaire commerciale érudite, Mme Sandberg, sa directrice de l’exploitation. Il était le visionnaire de la technologie et elle a compris comment générer des revenus grâce à l’attention des 2,8 milliards d’utilisateurs de Facebook. Ils ont travaillé de concert pour créer le plus grand échange d’idées et de communication au monde.

Ce récit, adapté d’un livre à paraître sur Facebook, est tiré de plus de 400 entretiens, dont ceux avec d’anciens et actuels employés de tous les niveaux de l’entreprise. Les entretiens brossent un portrait de la présidence Trump comme une période difficile pour l’entreprise et pour ses principaux dirigeants. L’ère Trump a testé une relation centrale sur Facebook – entre Mme Sandberg et M. Zuckerberg – et elle est devenue de plus en plus isolée. Son rôle en tant que commandant en second du PDG était moins certain avec son élévation de plusieurs autres cadres et avec son influence décroissante à Washington.

La vue de l’intérieur des échelons supérieurs de l’entreprise était claire : on avait l’impression que Facebook n’était plus dirigé par un n°1 et un n°2, mais un n°1 et plusieurs.