Le partenariat de Manchester City avec un site de paris asiatique fait sourciller

La centrale de Premier League Manchester City a annoncé un partenariat avec le site de paris asiatique peu connu 8Xbet plus tôt cet été. La marque est devenue le partenaire de paris officiel du club en Asie.

“Nous sommes ravis d’accueillir 8Xbet en tant que partenaire régional de Manchester City aujourd’hui”, a déclaré Tom Boyle, vice-président des partenariats mondiaux, marketing et opérations, City Football Group. « 8Xbet partage notre engagement à divertir et à offrir de grandes expériences aux clients et aux fans. Le nouveau partenariat offre au club une opportunité d’accroître encore notre présence dans la région et nous sommes impatients de travailler avec 8Xbet.

Selon Manchester City, ce site de paris asiatique a été lancé en 2018. Il vise à offrir aux clients asiatiques « des expériences de haute qualité, uniques et attrayantes ». Un accord entre les deux entités consiste apparemment en un placement de produit à l’intérieur du stade Etihad. De plus, il y a une augmentation de la présence du partenariat dans toute l’Asie.

Les clubs anglais s’associent régulièrement à des sites de paris. Huit équipes de la Premier League utilisent des sociétés de paris comme sponsor officiel de maillot. Cependant, ces entreprises, telles que fun88, Dafabet ou Hollywood Bets, comptent des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Ce sont des marques établies.

Au contraire, dans le cas de Manchester City, 8Xbet a peu d’informations disponibles. Même les réseaux sociaux du site de paris n’ont pratiquement aucun abonné. Manchester City ne suit aucun compte, pour référence.

De plus, l’ancien joueur de Tottenham Hotspur et de Manchester United, Teddy Sheringham, est un ambassadeur de la marque pour 8Xbet. L’attaquant vainqueur de la Ligue des champions produit des vidéos YouTube analysant les matches de Premier League. Les 360 abonnés de la chaîne YouTube regardent peu ces vidéos.

Manchester City s’associe à l’équipe de paris asiatique 8Xbet

La société de données Similarweb suggère que le site Web de 8Xbet a reçu moins de 5 000 visites au total.

En plus des maigres comptes de médias sociaux, il y a aussi une certaine confusion derrière la marque 8Xbet. Bien qu’ils ciblent des pays asiatiques comme l’Indonésie, la Thaïlande et le Vietnam, il semble qu’ils soient dirigés depuis les Émirats arabes unis. Les rapports suggèrent que les pages Facebook et Twitter en anglais de 8Xbet sont gérées aux Émirats arabes unis.

Bien sûr, Manchester City a des liens considérables avec les Émirats arabes unis. Le propriétaire du club Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan (Sheikh Mansour) est le frère du président des Émirats arabes unis.

Ces rapports affirment également que 8Xbet a une connexion à QOO Global. Il s’agit d’une entreprise de marketing basée aux Émirats arabes unis qui n’a apparemment qu’un seul client important : 8Xbet. QOO Global a actuellement une petite portée sur les réseaux sociaux similaire à celle de 8Xbet.

Il reste à voir si Manchester City mentionnera son partenariat avec 8Xbet en dehors du communiqué de presse initial. Néanmoins, il semble étrange qu’une si petite entreprise puisse conclure un accord avec un énorme club de Premier League.

PHOTO : IMAGO / PA Images