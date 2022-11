Le partenariat de la FSDL avec la Premier League peut améliorer le football indien dans son ensemble : Paul Dickov

La légende de la Premier League et ancien footballeur international écossais, Paul Dickov, qui a joué pour un certain nombre de clubs dont Manchester City, Arsenal et Leicester City, a déclaré qu’il était impressionné par la croissance du football indien au cours des cinq dernières années, ajoutant que Football Sports Development Le partenariat de Limited (FSDL) avec la Premier League a joué un rôle important dans la croissance du sport en Inde.

Dickov était en Inde dans le cadre des célébrations du PL30, une célébration des 30 ans de la Premier League, et a déclaré que la qualité et les connaissances du football indien s’étaient améliorées à chaque visite dans le pays. Dickov a déclaré que les efforts de la FSDL pour la croissance du football indien sont largement visibles.

«Vous pouvez le voir vous-même, l’amélioration. Les équipes s’améliorent [as well as] les joueurs individuels. Je pense que lorsque vous les avez et que la Premier League se rassemble, cela ne peut qu’aider à améliorer le football indien dans son ensemble”, a-t-il déclaré. “Je sais que la Premier League cherche à organiser la Next Gen Cup, qui “C’est formidable parce que cela va donner une expérience internationale aux jeunes joueurs qui sont là aussi. Il s’agit de progresser. Plus il y a de progrès, plus le football indien sera grand”, a-t-il ajouté.

La collaboration FSDL-Premier League a vu diverses initiatives lancées en Inde pour développer le jeu. Cela a inclus des programmes de développement des compétences pour les entraîneurs, les arbitres ainsi que les joueurs au sein du système. En juin de cette année, l’entreprise a accueilli la Next Gen Cup 2022 en Angleterre, qui a vu les équipes de jeunes des clubs ISL Bengaluru FC et Kerala Blasters se frotter aux académies des meilleurs clubs anglais et terminer à la quatrième place de leurs groupes respectifs.

Dickov s’est rendu plusieurs fois en Inde ces dernières années en tant que représentant de Manchester City pour des événements de football en Inde, et a également travaillé dans des studios de télévision indiens en tant qu’expert. Dickov a déclaré dans son interview qu’il avait découvert la passion pour la Premier League en Inde grâce à la collaboration de Manchester City avec le Mumbai City FC. Il a souligné que les fans de football en Inde ont toujours semblé bien informés et a déclaré qu’ils joueraient un grand rôle en influençant la qualité du football sur le terrain.

“Les supporters ont une énorme influence sur les joueurs sur le terrain. C’est plus facile pour les fans d’être solidaires quand les choses vont bien, mais c’est quand les choses ne vont pas trop bien que les fans peuvent vraiment vous motiver. Certaines personnes pensent que les joueurs de nos jours ne prêtent pas attention aux fans, mais je peux vous assurer qu’ils le font. Ils apprécient le soutien et ils apprécient qu’ils les poussent vraiment », a-t-il déclaré.

L’ISL cette saison a vu les fans revenir en force après deux ans. Le nombre moyen de spectateurs jusqu’à présent cette saison place l’ISL parmi les ligues les plus vues d’Asie. Après la sixième semaine, le champion en titre, le Hyderabad FC, est en tête du peloton avec 16 points, quatre d’avance sur le Mumbai City FC, deuxième. Avec le nouveau format des matches du week-end en plein essor, les équipes ont réussi à maintenir leur intensité semaine après semaine et à proposer régulièrement des matchs divertissants aux fans. Quatre-vingt-quatre buts ont été marqués jusqu’à présent cette saison.

