Le partenariat avec Casper reflète une nouvelle orientation

Bed Bath and Beyond réduit la taille de son magasin phare à New York, mais le détaillant fait de la place à un nouveau partenaire stratégique à Casper.

Lorsque le magasin de Midtown Manhattan rouvrira jeudi, il comprendra un espace pour Casper, donnant à la société de sommeil en ligne son tout premier emplacement de magasinage physique de marque.

Mark Tritton, PDG de Bed Bath and Beyond, a déclaré mardi à CNBC que le partenariat contribuerait à renforcer son emprise sur le marché des produits de lit et de sommeil.

« Lorsque nous avons fait la recherche, nous avons vu que les consommateurs aimaient vraiment être à la maison », a-t-il déclaré dans une interview à « Mad Money ». Les données ont montré que la maison est « leur filet de sécurité, leur premier amour et où ils se sentent le plus à l’aise, et que 80% de ces clients ont déclaré que la chambre était leur véritable refuge ».

Grâce à l’accord, Casper mettra également en place des expériences client dans d’autres emplacements sélectionnés de Bed Bath and Beyond et rendra les produits disponibles dans les magasins à travers le pays plus tard cette année, selon un communiqué de presse. Les produits de Casper seront également proposés sur les sites Web des marques Bed Bath et Beyond.

L’emplacement phare de Bed Bath and Beyond achève une rénovation majeure dans le cadre du plan de transformation de l’entreprise. La refonte réduit la taille du magasin de 20 000 pieds carrés, soit près de la moitié de sa taille d’origine.

Les actions de Bed Bath and Beyond ont progressé de plus de 7% mardi, clôturant la séance à 29,05 $. Le titre s’est apprécié de plus de 63 % cette année.