Amazon a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Kotak Mahindra Bank qui permettra aux clients de Kotak Mahindra Bank de faire des achats sur Amazon.in à partir de l’application bancaire mobile Kotal en utilisant n’importe quel mode de paiement souhaité, tel que carte de crédit, carte de débit, banque en ligne ou UPI. Le nouvel accord comprend également des offres personnalisées et des récompenses pour les clients de la Kotak Mahindra Bank sponsorisés par Amazon India, qui seront disponibles en plus des offres et offres en cours annoncées par la société de commerce électronique.

L’intégration dans l’application Amazon.in sur l’application Kotak Mahindra Bank est disponible pour les utilisateurs Android et iOS et peut être trouvée sous l’onglet « KayMall » de l’application. Ce partenariat permet aux clients de Kotak de faire des achats en toute transparence dans des catégories telles que l’électronique grand public, l’épicerie, la mode, les livres, les produits pour la maison et bien d’autres sur Amazon.in. Ce développement s’inscrit dans le cadre de la stratégie de banque numérique de Kotak et de son parcours pour devenir une super application à guichet unique. « KayMall » sur l’application bancaire mobile de Kotak offre aux clients un environnement d’achat intégré sécurisé et pratique dans une gamme de catégories telles que les voyages (réservations de vols, de trains et de bus), les réservations d’hôtels, les achats sur les sites Web de commerce électronique et les abonnements à des magazines.

Deepak Sharma, président et directeur numérique de Kotak Mahindra Bank a déclaré: «Nous continuons à développer notre vision d’une super application – une qui combine le meilleur des cas d’utilisation bancaires et de style de vie et donne à nos clients un accès unique à un gamme de services sans avoir à basculer entre les applications. Amazon.in est l’un des marchés de commerce électronique les plus populaires en Inde et nous sommes heureux de les accueillir à bord et de pouvoir étendre notre gamme d’offres pour nos clients. Grâce à KayMall, nos clients peuvent découvrir et traiter avec un large choix de partenaires et de marques de premier plan. »