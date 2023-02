Le partenaire disparu de Nicola Bulley fait une déclaration déchirante et dit que j’ai 2 petites filles qui ont besoin d’elle

LE PARTENAIRE de la maman disparue Nicola Bulley a publié une déclaration déchirante le dixième jour de sa disparition.

La promeneuse de chiens, 45 ans, a disparu après avoir déposé ses enfants à l’école de St Michael’s on Wyre, Lancashire, le vendredi 27 janvier.

Nicola Bulley et son partenaire Paul Ansell

Paul Ansell a déclaré qu’il ne perdrait jamais l’espoir de retrouver Nicola

Depuis lors, il n’y a plus aucune trace de la maman de deux enfants, laissant sa famille à l’agonie.

Et aujourd’hui, son petit ami de douze ans, Paul Ansell, a raconté à quel point ses enfants lui manquaient.

Dans une nouvelle déclaration, il a déclaré: “Cela fait maintenant dix jours que Nicola a disparu et j’ai deux petites filles qui manquent désespérément à leur maman et qui ont besoin qu’elle revienne.

“Cela a été une période si difficile pour les filles en particulier, mais aussi pour moi et toute la famille et les amis de Nicola, ainsi que la communauté au sens large et je tiens à les remercier pour leur amour et leur soutien.

“Nous sommes également très reconnaissants à Peter et à son équipe de SGI d’être venus et d’avoir aidé à soutenir le travail de la police du Lancashire alors qu’ils poursuivent leur enquête.

“Si quelqu’un a des informations qui pourraient aider à retrouver Nicola, je les exhorte à contacter la police et à nous aider à fournir les réponses dont nous avons tous tant besoin.”

Specialist Group International (SGI) a fouillé aujourd’hui l’eau pour retrouver la mère dix jours après sa disparition.

La police du Lancashire pense que Nicola, 45 ans, est tombée dans la rivière alors qu’elle promenait son chien à St Michael’s on Wyre.

Cependant, Peter Faulding, fondateur de SGI, a déclaré que leurs recherches aujourd’hui étaient vaines – car rien n’a été découvert.

S’exprimant sur TalkTV, il a déclaré: “Après 25 ans à faire ce genre de travail, après des centaines de cas, je suis bel et bien déconcerté.

“Normalement, on s’attendrait à ce que les plongeurs les trouvent facilement.

“Quand les gens se noient, ils descendent généralement là où ils sont.

“Nous les trouvons normalement à moins de cinq à dix mètres de l’endroit où ils sont tombés.

“C’est l’affaire la plus déroutante sur laquelle j’ai jamais travaillé.”

SGI a offert ses services gratuitement dans le but de donner des réponses à la famille de Nicola et utilise un hélicoptère pour la rechercher.