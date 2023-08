Le partenaire de Sandra Bullock, Bryan Randall, pleuré par des amis célèbres alors qu’il inspire une augmentation massive des dons pour la SLA

Certains des amis célèbres du couple se souviennent du défunt partenaire de Sandra Bullock, Bryan Randall.

Le 5 août, Randall est décédé à 57 ans après trois ans bataille avec la SLA sa famille, qui comprend Bullock, a déclaré dans un communiqué.

Octavia Spencer, qui a joué pour la première fois aux côtés de Bullock dans le film « A Time To Kill » de 1996, a partagé un hommage émouvant sur Instagramécrivant en partie : « Mon cœur est brisé pour Sandy et Bryan. Sandy a perdu son âme sœur et le monde a perdu un mec talentueux, beau et bon ! Mes prières et mes condoléances à leurs familles. RIP Bryan Randall. »

D’autres visages célèbres ont commenté sous le message de Spencer, notamment l’actrice de « Miss Congeniality » Deirdre Quinn, qui a écrit « Prières pour Sandy et toute la famille », ainsi qu’une prière et un emoji au cœur brisé.

Gabrielle Union a partagé une série d’emojis mains en prière, ainsi qu’un cœur noir.

L’acteur de « Yellowstone » Josh Holloway a publié son propre souvenir de Randall sur les réseaux sociaux, partageant une photo des deux hommes en train de pêcher.

« Mon ami, mon frère, mon copain de pêche, je t’aime frère. Merci pour les bons moments. Repose en paix », a écrit la star de « Lost » sur Instagram avec un emoji au cœur noir.

La sœur de Bullock, Gesine Bullock-Prado, avait précédemment partagé une photo du défunt partenaire de sa sœur, écrivant à Instagram, « Je suis convaincue que Bry a trouvé le meilleur coin de pêche au paradis et jette déjà son leurre dans des rivières tumultueuses en faisant équipe avec du saumon . »

Elle a ajouté: « La SLA est une maladie cruelle, mais il est réconfortant de savoir qu’il avait le meilleur des gardiens en ma merveilleuse sœur et le groupe d’infirmières qu’elle a réunies qui l’ont aidée à s’occuper de lui dans leur maison. »

Nia Vardalos, star de « My Big Fat Greek Wedding », a commenté : « Gesine, je ne l’ai rencontré que quelques fois, mais j’ai toujours été touchée par ses manières de gentleman. Je suis désolée pour votre perte. J’envoie beaucoup d’amour à votre sœur, à vous et à votre famille. . »

L’actrice de « The Brady Bunch », Maureen McCormick, a notamment écrit : « Mes plus sincères condoléances à vous et à votre famille. Rest In Peace Bryan. »

La nouvelle du décès de Randall a éclaté lundi, la famille demandant la confidentialité.

« Bryan a choisi très tôt de garder son parcours avec la SLA privé et ceux d’entre nous qui l’ont soigné ont fait de notre mieux pour honorer sa demande », a déclaré sa famille dans un communiqué. « Nous sommes immensément reconnaissants aux médecins infatigables qui ont navigué avec nous dans le paysage de cette maladie et aux incroyables infirmières qui sont devenues nos colocataires, sacrifiant souvent leur propre famille pour être avec la nôtre. En ce moment, nous demandons l’intimité pour pleurer et venir accepter l’impossibilité de dire au revoir à Bryan. »

La famille a également demandé que des dons soient faits en son honneur à la fois à l’ALS Association et au Massachusetts General Hospital. [MGH].

Dans une déclaration obtenue par Fox News Digital mercredi, l’ALS Association a confirmé qu’il y avait eu un énorme afflux de dons depuis le décès de Randall.

« Nous sommes reconnaissants pour l’incroyable effusion de soutien en l’honneur de Bryan. Nous avons constaté une augmentation significative des dons, ce qui aidera notre travail urgent pour faire de la SLA une maladie vivable grâce aux soins locaux, au plaidoyer national et à la recherche mondiale sur la SLA. Nous envoyons notre amour et nos condoléances à la famille de Sandra et Bryan », pouvait-on lire.

Brian Frederick, vice-président senior des communications stratégiques de l’ALS Association, a déclaré à Fox News Digital que les dons « ont augmenté de plus de 500% par rapport à cette époque l’année dernière. Nous avons actuellement plus de 38 millions de dollars engagés dans la recherche sur la SLA, y compris plusieurs investissements et projets à MGH. »

Photographe talentueux et ancien mannequin, Randall a rencontré Bullock en 2015.

Le couple a été ensemble pendant huit ans et a coparenté ses deux enfants adoptifs, Louis et Laila, ainsi que la fille de Randall, Skyler.