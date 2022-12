Le partenaire de Ronaldo s’exprime après le camouflet de la Coupe du monde

La star du football a été mise sur le banc pour la victoire 6-1 du Portugal contre la Suisse à Qatar 2022

La partenaire de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, s’est rendue sur Instagram après le match du Portugal contre la Suisse pour s’en prendre au manager Fernando Santos pour avoir mis l’attaquant au banc pour la victoire retentissante 6-1 au Qatar.

Ronaldo a été abandonné pour le dernier affrontement des 16 après que Santos ait exprimé sa consternation face à la manière dont Ronaldo a réagi après avoir été éliminé lors du dernier match de groupe du Portugal contre la Corée du Sud.

Le joueur de 37 ans a été obligé de surveiller depuis la pirogue contre le Suisse, son remplaçant de 21 ans, Goncalo Ramos, devenant le premier joueur à réussir un triplé dans cette édition de la Coupe du monde, et le plus jeune à réaliser l’exploit dans sa phase à élimination directe depuis Pelé en demi-finale Brésil contre France en 1958.

Ronaldo est finalement entré dans le match avec environ 20 minutes à perdre, alors que les masses du stade Lusail scandaient son nom.

Après un temps plein, alors que le Portugal scellait un quart de finale avec le Maroc samedi, Rodriguez s’est rendue sur Instagram pour féliciter l’équipe mais aussi exprimer ses frustrations.

« Félicitations Portugal. Pendant que les 11 joueurs chantaient l’hymne, tous les yeux étaient braqués sur vous. Quel dommage de ne pas avoir pu profiter du meilleur joueur du monde pendant 90 minutes », a écrit l’Argentin.

“Les fans n’ont pas arrêté de te réclamer et de crier ton nom. Que Dieu et votre cher ami Fernando continuent main dans la main et nous fassent vibrer une nuit de plus.

Santos a naturellement été interrogé sur l’omission de Ronaldo lors de sa conférence de presse d’après-match, et si le joueur devrait accepter un rôle réduit dans les plans de son équipe pour aller de l’avant.

“C’est encore quelque chose qui doit être défini”, dit Santos. “J’ai une relation très étroite avec lui, je le connais depuis qu’il a 19 ans au Sporting. Ronaldo et moi ne méconnaissons jamais l’aspect humain et personnel avec celui de manager et de joueur. Je considérerai toujours qu’il est un joueur très important à avoir dans l’équipe.

“[The matter] est quelque chose qui est fini et résolu. Il est également important de regarder l’histoire de ce joueur, il est l’un des meilleurs joueurs du monde et donc tout ce que nous avons à faire est d’entrer collectivement. Santos a ajouté.

Santos a justifié sa décision de mettre Ronaldo au banc en disant que “nous voulions une équipe qui jouait avec beaucoup de fluidité.”

“Cristiano est plus fixe, il reste dans un rôle plus déterminé envers la surface. Goncalo a des caractéristiques différentes : il est très dynamique et c’est ce qu’il a fini par nous montrer.

Comme son partenaire, Ronaldo s’est lui-même rendu sur Instagram, mais s’est concentré uniquement sur l’éloge de l’une des performances du tournoi.

“Journée incroyable pour le Portugal, avec un résultat historique dans la plus grande compétition du football mondial. [It was a] exposition de luxe d’une équipe pleine de talent et de jeunesse.

« Notre équipe nationale doit être félicitée. Le rêve est vivant ! Jusqu’à la fin! Force, Portugal ! il a écrit.

Le week-end prochain, le monde sportif apprendra si Ronaldo a de nouveau été snobé au profit de Ramos face à une défense marocaine qui s’est avérée difficile à briser.