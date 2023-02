Le partenaire de Nicola Bulley révèle qu’il a l’impression de “vivre dans le Truman Show” car sa disparition “ne semble pas réelle”

MISSING Le partenaire de Nicola Bulley a révélé qu’il avait l’impression de vivre dans le “Truman Show” car sa disparition “ne semble pas réelle”.

Nicola, 45 ans, a été vue pour la dernière fois à St Michael’s on Wyre, Lancashire, vers 9 h 15 le 27 janvier.

Paul Ansell a parlé de son tourment avec Dan Walker de Channel 5 Crédit : PA

Paul a publié aujourd’hui une déclaration déchirante deux semaines après la disparition de Nicola Crédit : Nicholas Razzell

La police pense qu’elle est tombée dans la rivière Wyre alors qu’elle promenait son chien Willow.

Son partenaire Paul Ansell a maintenant déclaré à Dan Walker de Channel 5 que “quelque chose s’est passé ce jour-là” car les gens “disparaissent dans les airs”.

Il a également parlé de son tourment lors de sa disparition deux semaines après qu’elle a été vue pour la dernière fois.

En avant-première avant l’émission de ce soir, Vanished : Qu’est-il arrivé à Nicola Bulley ? à 21 heures, Paul a déclaré: “Cela ne semble tout simplement pas réel. J’ai l’impression d’être dans l’émission Truman.

“Comme, je crois honnêtement que je vais me réveiller à tout moment … comment en sommes-nous même là-dedans? Nous sommes de bonnes personnes.”

Paul a également dit qu’il ressentait “de la colère, beaucoup de frustration, de confusion, d’incrédulité, de surréalisme” alors que la famille traverse “un enfer sans précédent”.

Il a dit qu’il était “convaincu à 100%” que Nicola n’est pas dans la rivière comme le pense la police.

Paul a ajouté: “Les gens ne disparaissent pas simplement dans les airs, c’est absolument impossible.

“Donc, quelque chose s’est passé. Quelque chose s’est passé. Découvrez ce que c’est. Découvrez ce que c’est. Il doit y avoir un moyen de découvrir ce qui s’est passé, il doit y en avoir.

“Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas promener votre chien dans une rivière et simplement disparaître dans les airs. Quelque chose s’est passé ce jour-là, quelque chose.”

Le père a également expliqué comment la disparition de Nicola a affecté leurs deux jeunes filles.

Il a dit qu’il leur avait dit que “tout le monde cherche maman” pour leur donner un “niveau d’espoir” que tout ce qui peut être fait pour la retrouver est fait.

Paul a ajouté: “Ce que nous traversons maintenant est comme un enfer sans précédent. Mais cet espoir et cette positivité en moi sont plus forts que jamais, et je ne lâcherai jamais, jamais.

“Nicky ne nous abandonnerait jamais. Elle n’abandonnerait personne. Et nous n’allons jamais l’abandonner comme si nous allions la trouver.”

Cela survient alors que la recherche de Nicola s’est déplacée de 20 milles en aval de la baie de Morecambe.

Deux bateaux avec des équipes de police spécialisées ont été vus en train de parcourir l’eau, la police suggérant que la retrouver dans la mer devenait de plus en plus une “possibilité”.

Les agents enquêtent également sur les informations faisant état d’une camionnette rouge “miteuse et suspecte” vue près de l’endroit où Nicola a disparu.

Le véhicule a été repéré près de l’itinéraire de marche de la mère le matin de sa disparition.

Un homme dans la cinquantaine a décrit la camionnette comme une Renault ou un Transit haut de gamme dans un rouge délavé.

Le témoin a déclaré: “C’était une camionnette d’apparence minable, un modèle plus ancien, du genre dans lequel vous pouvez vivre ou travailler.

“C’était dans une ruelle calme près d’une grange, avec quelques maisons éparpillées autour.

« Évidemment, je ne sais pas si ce van est lié à la disparition de Nicola. Tout ce que je sais, c’est que quelque chose a attiré mon attention. Je me suis senti obligé d’en parler à la police.

“Même si c’était en bas de la route, à vol d’oiseau, c’est assez proche de l’endroit où Nicola a été vue pour la dernière fois.”

Il est également apparu que la police enquête sur un intervalle de deux heures entre la dernière observation de Nicola et le moment où elle a été portée disparue.

La mère a été vue pour la dernière fois en train de promener Willow le long de la rivière Wyre vers 9h10.

Mais le premier appel n’est arrivé qu’à 11 heures du matin, ce qui signifie qu’il y a une fenêtre de deux heures avant que les agents ne commencent à la rechercher.

La recherche aurait également pu être entravée par trois angles morts de vidéosurveillance dans la zone où Nicola a disparu.

La police a admis qu’elle aurait pu partir par un chemin non couvert par des caméras car ils gardent un “esprit ouvert” concernant sa disparition.

Cependant, ils disent que leur “principale hypothèse de travail” est que le courtier en hypothèques “est malheureusement tombé dans la rivière”.

Les agents ont précédemment publié une chronologie des derniers mouvements de la mère disparue avant sa disparition.

Nicola a commencé sa promenade le long du chemin de halage vers la rivière Wyre à 8h43 après avoir déposé ses deux enfants à l’école.

Selon la police, environ sept minutes plus tard, un promeneur de chiens qui connaît Nicola l’a vue se promener dans le champ inférieur avec son épagneul Springer Willow.

Le témoin a déclaré que leurs deux chiens avaient brièvement interagi avant de quitter Nicola par le chemin de la rivière.

À 8 h 53, la mère a envoyé un e-mail à son patron chez Exclusively Mortgages.

Elle s’est ensuite connectée à un appel des équipes à 9 h 01 et a été vue environ neuf minutes plus tard sur le terrain supérieur marchant avec Willow.

Selon la police, à 9h30, l’appel au travail a pris fin mais Nicola est restée connectée.

Vers 9 h 35, le mobile et Willow ont été retrouvés sur un banc au bord de la rivière, mais il n’y avait aucun signe de Nicola.

Nicola a été décrite comme blanche, mesurant 5 pieds 3 pouces avec des cheveux mi-longs châtain clair.

Elle a été vue pour la dernière fois portant une veste gilet matelassée noire à la cheville avec un manteau noir Engelbert Strauss à la taille en dessous et un jean moulant noir.

Elle avait de longues chaussettes de marche vertes rentrées dans son jean, des bottes en caoutchouc Next vertes jusqu’à la cheville, un collier et un Fitbit bleu pâle.

Nicola a un accent d’Essex et des liens avec la région de Thornton-Cleveleys près de Blackpool.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où elle pourrait se trouver est priée d’appeler le 101, en citant le journal 473 du 27 janvier, ou d’appeler le 999 pour des observations immédiates.

Nicola a disparu en promenant son chien le 27 janvier Crédit : PA

La police pense qu’elle est tombée dans la rivière Crédit : PA

Des amis ont lancé leurs propres appels deux semaines après sa disparition Crédit : PA

Les officiers recherchent maintenant la mer pour Nicola Crédit: Sky News