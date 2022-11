Le partenaire de l’accord Trump Media, DWAC, ajourne l’assemblée des actionnaires pour la sixième fois

Société d’acquisition du monde numérique ., la société écran qui s’apprête à rendre public Trump Media and Technology Group et sa plateforme Truth Social, a ajourné jeudi pour la sixième fois le vote des actionnaires sur la fusion prévue à l’approche de la date de liquidation du 8 décembre.

DWAC a besoin de 65% de ses actionnaires pour approuver une prolongation de la fusion de Trump Media jusqu’en septembre 2023, un an au-delà de son échéance initiale. La société n’a pas réussi à obtenir les votes nécessaires de la part de son large éventail d’investisseurs particuliers. La prochaine réunion aura lieu à midi le 22 novembre.

Les actions de DWAC ont peu changé dans les échanges de jeudi matin. L’action se négocie autour de 16 $, bien loin de son sommet de 52 semaines de 101,87 $, qu’elle a atteint en mars. L’accord avec Trump Media a été annoncé l’automne dernier.

La fusion fournirait des centaines de millions de dollars de financement à Trump Media, mais elle s’est heurtée à une série d’obstacles juridiques et financiers.

L’accord fait l’objet d’une enquête criminelle et son retard a entraîné la perte de plus de 100 millions de dollars d’investissement. L’ancien président Donald Trump a précédemment déclaré qu’il serait d’accord avec la privatisation de l’entreprise, et des documents internes ont montré que Trump Media envisageait des fusions et des partenariats avec d’autres plateformes favorables à la droite, notamment Rumble et Parler.

DWAC a acheté trois mois à compter de son échéance initiale de septembre, initiant une “extension intégrée” avec un dépôt de 2,8 millions de dollars d’Arc Global Investments II, une société contrôlée par le PDG de DWAC, Patrick Orlando, donnant à l’accord jusqu’en décembre pour être conclu.

L’entreprise n’a cependant pas été en mesure de prolonger un délai sur ses investisseurs privés en capital public, ou investisseurs “PIPE”. Au moins 138 millions de dollars sur le milliard de dollars qui irait à Trump Media ont été tirés par ces investisseurs. À cette époque, l’adresse indiquée par DWAC a été remplacée par un magasin UPS à Miami.

L’un de ces anciens investisseurs, qui a souhaité rester anonyme, a attribué la décision de se retirer aux problèmes juridiques de la fusion ainsi qu’au nombre anémique de followers de Trump – 4 millions contre 88 millions sur Twitter – comme indicateur de la popularité de la plateforme.

L’acquisition de Twitter par Elon Musk a fait chuter les actions de DWAC à l’époque. Le milliardaire a déclaré qu’il rétablirait le compte de Trump sur la plateforme. L’ancien président a toutefois indiqué qu’il resterait exclusivement sur Truth Social.

La fusion fait l’objet d’une enquête criminelle sur d’éventuelles violations des valeurs mobilières liées aux conversations entre les deux parties avant l’annonce de la fusion. Cela a été exacerbé par un ancien dirigeant et lanceur d’alerte de Trump Media, Will Wilkerson, qui a remis des documents à la SEC et revendiqué de fausses déclarations par les entreprises.

Parmi les affirmations de Wilkerson, il y a l’allégation selon laquelle Donald Trump aurait fait pression sur un autre dirigeant, Andy Dean Litinsky, pour qu’il offre des actions de Trump Media à l’ancienne première dame Melania Trump. Litinsky aurait refusé de le faire, après quoi il a été licencié, a déclaré Wilkerson.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.