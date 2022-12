Le partenaire de la victime de l’écrasement de Brixton dit que quelqu’un doit être jugé responsable

Le partenaire de l’une des personnes décédées après l’écrasement de l’O2 Brixton Academy a demandé justice pour les victimes de la catastrophe, insistant sur le fait que quelqu’un doit être “responsable” de ce qui s’est passé.

Gaby Hutchinson, 23 ans, est décédé après que des fans aient tenté de participer à un spectacle de l’artiste nigérian Asake au sud de Londres le 15 décembre.

Hutchinson, qui a utilisé les pronoms eux et eux, travaillait comme maître-chien de sécurité lors du concert. Ils sont décédés le 19 décembre des suites de blessures subies.

Leur partenaire, Phoebie Turley, 25 ans, a déclaré à l’agence de presse PA: “Des choses comme ça n’auraient jamais dû arriver.

«Chaque action a une réaction et cette conséquence est due au fait que des personnes se présentent sans billet ou tentent de défoncer une porte. Pour quelle raison? A quoi cela servait-il ? Parce que maintenant vous avez tué des innocents.

Rebecca Ikumelo, mère de deux enfants, est décédée le 17 décembre. Une troisième victime demeure dans un état critique.

Turley a déclaré: «Ils ne méritaient pas cela. Justice doit être rendue et quelqu’un doit être trouvé responsable de ce qui s’est passé. Pas seulement pour Gaby, mais aussi pour Rebecca.

Le couple, originaire de Gravesend, était ensemble depuis plus de trois ans, après s’être rencontré par l’intermédiaire d’amis communs. Turley a rendu hommage à son partenaire, disant qu’ils étaient la personne la plus gentille qu’elle ait jamais connue.

“Ils étaient juste une bonne personne”, a déclaré Turley. « Gaby aurait littéralement fait n’importe quoi pour n’importe qui en un rien de temps.

« Ils n’étaient pas dérangés qui vous étiez ; Gaby vous aurait donné la chemise si quelqu’un d’autre en avait besoin. Et ils étaient comme ça toute notre relation. Ils ont tout fait pour moi dès la minute où nous nous sommes rencontrés.

Le soir du drame, Gaby travaillait au concert avec leur chien de sécurité Coco, un berger allemand de trois ans. C’était la première fois qu’ils travaillaient dans une salle de concert.

Turley a déclaré qu’elle avait pris conscience que quelque chose n’allait pas lorsque son partenaire avait cessé de répondre à ses messages.

« La dernière chose qu’ils m’ont dite, c’est : ‘Je te réveillerai quand je serai à la maison.’ Et j’ai juste eu le sentiment intestinal tout le temps que quelque chose n’allait pas », a déclaré Turley.

“Normalement, ils répondaient encore ici et là quand ils avaient cinq minutes, et je n’ai rien entendu. Puis j’ai reçu un appel téléphonique d’un numéro que je ne connaissais pas. C’est leur manager qui a dit : ‘Tu dois aller à l’hôpital St Thomas’ et j’ai dit : ‘Qu’est-ce qui s’est passé ?’

“Personne n’était vraiment au courant de la situation à ce moment-là. Il avait évidemment reçu très peu d’informations car il n’était pas à l’événement. Et puis nous sommes tous arrivés à St Thomas aussi vite que nous le pouvions.

Hutchinson est décédé des suites de ses blessures quatre jours plus tard.

La police métropolitaine a ouvert une enquête.

L’O2 Academy Brixton a vu sa licence suspendue jusqu’au 16 janvier, date à laquelle une audience complète aura lieu. Cinq spectacles seront annulés en conséquence.

Turley et un ami de la famille ont créé deux pages de financement participatif pour aider à payer les frais d’obsèques. Jusqu’à présent, plus de 5 500 £ ont été collectés.