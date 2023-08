Le partenaire de la star de « Big Bang Theory », Kaley Cuoco, n’était pas au courant de sa renommée à la télévision jusqu’à ce que la famille « continue » à faire une chose

Le petit ami de Kaley Cuoco est peut-être l’une des rares personnes à ne pas connaître son rôle dans la carrière de Penny dans « The Big Bang Theory ».

Tom Pelphrey a révélé récemment qu’il n’avait rien vu de ce qu’elle avait fait lorsqu’ils ont commencé à sortir ensemble, y compris son tour à succès en tant qu’actrice débutante et serveuse de Cheesecake Factory Penny dans « The Big Bang Theory ».

« Quand j’ai emmené Kaley dans le New Jersey pour la première fois pour rencontrer ma famille et mes amis, le partenaire de ma mère – qui était apparemment un « Big Bang Theory » fan – était là, et il n’arrêtait pas de l’appeler Penny. Je n’avais aucune idée de ce qui se passait », a déclaré l’acteur de « Love & Death » au magazine W dans une interview publiée mardi.

« Alors, j’ai pris Kaley de côté, comme, ‘Je suis désolé, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi continue-t-il à t’appeler Penny?’ Elle est comme, ‘C’est mon personnage dans ‘The Big Bang Theory.’ Je n’étais absolument pas au courant. J’ai regardé quelques épisodes avec elle depuis, et, évidemment, elle est fantastique. »

‘BIG BANG THEORY’ STAR JIM PARSONS JOKES IL ‘SAIT OÙ TOUS LES CORPS SONT ENTERRÉS’

Cuoco a joué dans la sitcom populaire sur une actrice en herbe qui vit en face de deux physiciens de 2007 à 2019, ce qui en fait l’un de ses rôles les plus célèbres.

L’émission mettait également en vedette Johnny Galecki, Jim Parsons et Mayim Bialik.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Mis à part « The Big Bang Theory », Pelphrey a admis qu’il ne l’avait pas vue dans « 8 règles simples », « Charmed », « The Flight Attendant » ou quoi que ce soit d’autre qu’elle ait fait.

« Je n’avais jamais vu Kaley dans quoi que ce soit », a-t-il admis à propos de Cuoco, qu’il a rencontré en avril 2022 lors de la première d' »Ozark », dans laquelle il a joué. « Écoutez, je vis dans une grotte. Avant de rencontrer Kaley, j’étais vivant dans le nord de l’État de New York, sur un chemin de terre, au milieu des bois, sans beaucoup de Wi-Fi. Elle m’a fait entrer dans les temps modernes.

Interrogé sur son béguin pour les célébrités lorsqu’il était enfant, il a dit qu’il pensait que Wynona Ryder était la « plus belle » femme qu’il pensait avoir jamais vue à l’époque, mais a rapidement ajouté: « Maintenant, j’ai le béguin pour Kaley Cuoco – un profond et respectueux béguin, un béguin d’amour pour Kaley. »

Pelphrey a également parlé de leur fille Matilda à qui Cuoco a donné naissance en mars.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je me vois un peu en elle », a-t-il déclaré à l’intervieweur après avoir été interrogé. « Elle a une fossette sur la joue gauche, comme moi. À part ça, cependant, je vois Kaley. Kaley dit qu’elle me voit, mais quand Matilda est un peu confuse ou frustrée à propos de quelque chose, elle fait ces grimaces, et je suis comme, ‘Oh mon dieu, il y a ta mère.' »