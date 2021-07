Le partenaire de la randonneuse britannique disparue Esther Dingley lui a rendu hommage quelques jours avant que des os que l’on croyait être les siens ne soient découverts

DISPARU Le partenaire de la randonneuse britannique Esther Dingley lui a rendu hommage quelques jours avant que des ossements que l’on croyait être les siens ne soient découverts.

Dan Colegate a salué sa « merveilleuse » petite amie, 37 ans, qui a disparu en novembre dernier lors d’une randonnée en solo dans les Pyrénées.

La randonneuse britannique disparue Esther Dingley avec son partenaire Dan Colegate

Il a raconté comment Esther avait secrètement drapé des banderoles d’anniversaire pour lui dans leur tente lors d’une randonnée alpine.

Dan, 39 ans, a écrit : « Esther fait toujours de son mieux pour que les autres se sentent spéciaux.

« Pour le premier mois de notre randonnée l’été dernier, Esther portait également un sac plus lourd.

« Elle était finalement plus forte et en meilleure forme que moi et elle voulait que je m’amuse autant qu’elle. »

Il s’est engagé à poursuivre la recherche d’Esther, originaire de Durham.

Sa dernière communication connue était un texte qu’elle lui avait envoyé depuis 8 796 pieds Pico Salvaguardia à la frontière franco-espagnole.

Un coureur a trouvé les ossements dans la zone.

La police est «certaine à 90 %» qu’elle est humaine.

Aucune identification n’est attendue avant des semaines.