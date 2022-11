Le partenaire de la fusion de Trump Media perd un membre du conseil d’administration quelques jours avant la réunion

Un directeur immobilier du sud de la Floride a quitté le conseil d’administration de Digital World Acquisition Corp. la société de chèques en blanc qui a accepté de rendre publique la société de médias de l’ancien président Donald Trump, selon un dépôt de titres mercredi.

Justin Shaner, PDG de Shaner Properties dans la région de Miami-Fort Lauderdale, a démissionné du conseil d’administration de DWAC vendredi, selon le dossier.

Cette décision est intervenue quelques jours avant l’assemblée des actionnaires de DWAC, prévue pour le 22 novembre. Le PDG de DWAC, Patrick Orlando, a ajourné la réunion à plusieurs reprises au cours des derniers mois alors qu’il demandait l’approbation des actionnaires pour retarder la fusion de son entreprise avec Trump Media and Technology Group, qui possède l’application Truth Social depuis environ un an.

L’accord DWAC-Trump Media fait l’objet d’une enquête par les procureurs et les régulateurs fédéraux. Will Wilkerson, un ancien dirigeant de Trump Media, a remis des documents à la Securities and Exchange Commission et a déposé une plainte de lanceur d’alerte, alléguant de fausses déclarations des entreprises.

DWAC sera probablement liquidé si la date limite de fusion n’est pas reportée début décembre.

Shaner n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire, pas plus que DWAC. “La démission de M. Shaner n’a résulté d’aucun désaccord avec la société concernant toute question relative aux opérations, politiques ou pratiques de la société”, a déclaré DWAC dans le dossier de mercredi.

Shaner était membre du conseil d’administration d’une autre société de chèques en blanc dirigée par Orlando, Benessere Capital Acquisition Corp., qui fait également l’objet d’une enquête par les autorités fédérales dans le cadre d’enquêtes sur le DWAC. En juin, Benessere et certains de ses administrateurs ont été assignés à comparaître par la SEC et un grand jury fédéral dans le district sud de New York, selon les documents déposés.

Benessere a déclaré en octobre qu’elle serait liquidée après l’échec d’un accord de fusion avec une autre société, eCombustible Energy. Benessere avait déclaré que l’enquête de la SEC avait retardé sa déclaration d’enregistrement, selon les dépôts de titres. Trump Media a également blâmé les régulateurs pour le retard de sa fusion avec DWAC.

Actions de DWAC a chuté de 16% à 21,29 dollars mercredi, le lendemain de l’annonce par Trump de sa candidature à la présidence en 2024. L’action est bien en deçà de son sommet de l’année, à 101,87 dollars, qu’elle a atteint en mars.

Trump lui-même fait l’objet d’une enquête pénale fédérale, tandis que sa principale entreprise, la Trump Organization, est jugée à New York.

Il a fondé Truth Social après avoir été banni de Twitter pour ses publications le 6 janvier 2021, lorsque des centaines de ses partisans ont attaqué le Capitole américain dans une tentative finalement ratée de renverser la victoire de Joe Biden aux élections de 2020. Le nouveau propriétaire et PDG de Twitter, Elon Musk, a déclaré qu’il laisserait Trump revenir sur le réseau social, où l’ancien président comptait environ 88 millions de followers. Il compte environ 4 millions de followers sur Truth Social.

– Dan Mangan de CNBC a contribué à ce rapport.