Huawei et l’un de ses partenaires ont développé un nouvel outil qui permet aux développeurs de porter des applications GMS vers AppGallery rapidement et sans effort.

Le SDK Choice a été développé à l’origine pour Raiffeisen Bank et son application mobile, mais sa popularité a convaincu l’entreprise de l’open-source et de le rendre disponible à n’importe quel éditeur d’applications dans le monde. Il a depuis été utilisé par des organisations autrichiennes telles que le service postal, la télévision nationale et les chemins de fer.

Selon un responsable de Bluesource, Choice SDK dispose d’un simple commutateur autonome qui supprime la complexité du processus de développement et permet aux marques d’adapter et de porter leurs applications rapidement et à moindre coût.

Huawei a également inclus certains chiffres dans le communiqué de presse. Son AppGallery compte désormais 530 millions d’utilisateurs actifs par mois, avec une augmentation annuelle de 61,5% en Europe où 42 millions de personnes utilisent le magasin. La plate-forme compte 2,3 millions de développeurs, dont 300 000 basés hors de Chine, soit 77% de plus que l’année dernière.

ChoiceSDK sur Github