Le partenaire de fusion de Trump, Digital World, tombe à environ 16 dollars après avoir atteint 97 dollars au début de 2022

Les actions de Digital World Acquisition Corp. ont chuté cette semaine, la société ayant raté une échéance clé pour conserver environ 1 milliard de dollars de financement pour son projet de fusion avec la société de médias de l’ancien président Donald Trump.

DWAC, qui est une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, a été conçue pour être le navire qui rendra public Trump Media and Technology Group. Mais l’accord avec la firme de Trump s’est heurté à plusieurs obstacles financiers et juridiques.

À son sommet de 2022, l’action de DWAC s’échangeait à 97 $. Maintenant, le cours de son action se situe autour de 16 dollars alors que les marchés glissent, que l’appétit pour les SPAC se tarit et que Trump fait face à un péril juridique croissant. Le titre a chuté d’environ 3% vendredi.

DWAC a obtenu un financement de 1 milliard de dollars auprès d’investisseurs privés en actions publiques, également connu sous le nom de PIPE, qui financerait Trump Media après la fusion. Cependant, mardi a marqué l’expiration des obligations contractuelles de ces investisseurs vis-à-vis de l’accord, leur permettant de retirer leur financement.

Ces investisseurs reçoivent des actions privilégiées convertibles, qui peuvent être transférées en actions ordinaires avec une décote. En convertissant et en vendant ces actions, les investisseurs de PIPE ont également le pouvoir de diluer considérablement les avoirs d’autres investisseurs, y compris l’ancien président Trump.

Trump Media, DWAC et les investisseurs de PIPE n’ont pas immédiatement renvoyé de demande de commentaires.

La perte du financement de 1 milliard de dollars est loin d’être le seul malheur auquel sont confrontés cet accord et ses parties impliquées. La fusion fait l’objet d’une enquête par la Securities and Exchange Commission pour d’éventuelles violations des valeurs mobilières impliquant des discussions sur un accord avant l’annonce de la fusion. Le ministère de la Justice enquête également sur l’accord.

De plus, Trump lui-même fait face à des pressions juridiques croissantes. Un procès alléguant une fraude généralisée de la procureure générale de New York, Letitia James, n’est qu’un autre parmi une pile déjà importante d’actions en justice contre l’ancien président. L’ancien président fait simultanément l’objet d’une enquête pour le retrait de documents sensibles de la Maison Blanche, son rôle dans l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021 et ses efforts pour annuler les résultats des élections de 2020.

Son application Truth Social, qui a été fondée après que l’ex-président a été banni de Twitter après les événements du 6 janvier, est actuellement exclue de la boutique Google Play pour avoir enfreint les politiques de modération de contenu de Google. Google et Truth Social ont déclaré cette semaine qu’ils travaillaient toujours sur une solution.

Si la fusion se concrétise, elle fournirait environ 300 millions de dollars à la société de médias de Trump sans les 1 milliard de dollars d’investissements PIPE. Mais même pour obtenir ces 300 millions de dollars, il faudra franchir plusieurs autres obstacles.

DWAC a besoin de gagner plus de temps pour que les actionnaires approuvent le report de la fusion jusqu’à un an. Le PDG de DWAC, Patrick Orlando, a fait un dépôt de 2,8 millions de dollars pour prolonger la date limite de fusion jusqu’en décembre. Un vote des actionnaires est requis pour l’extension d’un an que la société vise, mais DWAC n’a pas été en mesure de rallier ses nombreux investisseurs particuliers pour approuver l’extension jusqu’à présent. La prochaine assemblée des actionnaires est prévue pour le 10 octobre.

Au milieu de ces pressions croissantes, Trump Media a publié une déclaration indiquant qu’il poursuivrait une action en justice contre la SEC pour avoir indûment entravé l’accord, accusant “l’armement et la politisation” de la Securities Exchange Commission.

“Cette obstruction inexcusable, qui contredit directement la mission déclarée de la SEC, nuit aux investisseurs et à de nombreux autres qui ne font que suivre les règles et tentent de développer une entreprise prospère”, a déclaré Trump Media.