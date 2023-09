Damian Williams, le plus haut procureur fédéral de Manhattan, s’exprime lors d’une conférence de presse pour annoncer l’ajout de la « Cryptoqueen » Ruja Ignatova à la liste des fugitifs les plus recherchés du FBI, à New York, le 30 juin 2022.

« Nous espérons que cette longue phrase trouvera un écho dans le secteur financier et dissuadera quiconque pourrait être tenté de mentir aux investisseurs et d’exploiter l’écosystème des cryptomonnaies par la fraude », a déclaré Williams.

La peine de Greenwood a été imposée par le juge fédéral Edgardo Ramos du tribunal de district américain du Lower Manhattan.

OneCoin, lancé en Bulgarie en 2014, a rapporté plus de 4 milliards de dollars auprès d’au moins 3,5 millions de personnes entre 2014 et 2016, a indiqué le DOJ. Le programme était commercialisé et vendu via une structure de marketing à plusieurs niveaux, qui versait une commission aux membres de OneCoin qui en recrutaient d’autres pour acheter des packages cryptographiques.

Greenwood, le principal distributeur, a reçu 5 % de toutes les ventes de OneCoin, soit un total de plus de 300 millions de dollars, a indiqué le DOJ.

Greenwood et Ignatova ont toujours présenté OneCoin comme la prochaine opportunité d’investissement en crypto-monnaie de type Bitcoin. Mais « contrairement aux crypto-monnaies légitimes, OneCoin n’avait aucune valeur réelle et a été conçu par Greenwood et Ignatova comme une fraude dès le premier jour », a déclaré le DOJ.

Les cofondateurs et d’autres ont menti à plusieurs reprises à leurs investisseurs, notamment en affirmant que la valeur de OneCoin était déterminée par les forces du marché alors qu’en réalité, son prix avait été fixé « arbitrairement », ont déclaré les autorités.

Ignatova a été inculpée en octobre 2017 pour des chefs d’accusation liés à la fraude et au blanchiment d’argent. Quelques jours après qu’un mandat d’arrêt fédéral ait été émis contre elle, Ignatova s’est envolée de Bulgarie pour Athènes, en Grèce.

Elle « n’a pas été vue publiquement depuis », a déclaré le DOJ.

Le FBI offre une récompense pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars pour toute information conduisant à l’arrestation d’Ignatova, selon sa page sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés de l’agence.

Son avis de recherche indique qu’elle « voyagerait avec des gardes armés et/ou des associés » et qu’elle « pourrait avoir subi une chirurgie plastique ou avoir modifié son apparence d’une autre manière ».