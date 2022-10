Le partenaire de Coolio dit qu’il sera incinéré sans funérailles

Le décès inattendu de Coolio a laissé un grand nombre de personnes dans le deuil car l’homme de 59 ans était en bonne santé et s’est abstenu de boire et de fumer. Malheureusement, ceux qui souffrent n’auront pas la chance de dire au revoir en personne car, selon Courrier quotidienpartenaire de longue date d’Artis Leon Ivey Jr. (elle dit qu’elle est sa femme et a pris son nom de famille bien qu’ils n’aient jamais été légalement mariés) Mimi Ivey parle publiquement des prochaines étapes.

Ivey a parlé de sa relation avec Coolio et du fait qu’il était catégorique sur le fait de ne vouloir aucun type de service après sa mort.

« Je respecte ses souhaits. Il voulait être incinéré. Il ne voulait pas d’enterrement; il ne voulait pas de service commémoratif. Il ne voulait rien de tout cela », a-t-elle déclaré.

Mimi a ensuite parlé de ce qu’il lui faisait ressentir et des choses qui l’attiraient vers lui

Nous étions les meilleurs amis. Nous parlions de tout, plaisantions et riions de tout. Je ne me suis jamais ennuyé avec lui », a déclaré la mère de trois enfants de 41 ans. « C’était un excentrique, un conteur. Il aimait la vie. Il aimait sa famille, sa carrière et il aimait faire sourire les gens.

Mimi est une actrice, strip-teaseuse, danseuse et chef et dit que lorsqu’elle a rencontré Coolio pour la première fois, ils ne s’entendaient pas du tout, mais après avoir été réintroduits des années plus tard, ils ont cliqué.

“Je viens de me réveiller et il était dans ma chambre en train de me servir le petit-déjeuner au lit”, a-t-elle déclaré. ‘J’étais un peu confus. C’est hilarant maintenant, j’adore avoir ce souvenir.