Un célèbre flipper a été arrêté le mercredi 18 octobre pour avoir perpétré « un stratagème de fraude à l’investissement de type Ponzi de plusieurs millions de dollars ».

Cesar Pina, partenaire commercial de longue date de Le club du petit-déjeuner l’animateur DJ Envy – a été arrêté après un procès civil et des mois d’accusations sur les réseaux sociaux, selon les rapports de Panneau d’affichage,

Les victimes affirment que Pina leur a volé leur argent en leur promettant de gros profits. En annonçant les accusations portées contre Pina, les autorités fédérales ont déclaré que la célébrité avait «exploité le statut de célébrité et les médias sociaux pour développer un public dévoué de victimes potentielles».

DJ Envy est associé au projet car de nombreux critiques affirment qu’il a contribué à la promotion de Pina, notamment en l’interviewant lors de plusieurs apparitions sur Le club du petit-déjeuner. Envy nie les accusations.

« En offrant des rendements prometteurs qui étaient trop beaux pour être vrais, Pina aurait fraudé des dizaines de personnes de plusieurs millions de dollars », a déclaré le procureur américain du New Jersey, Philip R. Sellinger, dans un communiqué. « Notre bureau s’engage à protéger le public contre ces stratagèmes et à poursuivre ceux qui mentent aux investisseurs pour leur propre gain personnel. »

Bien que DJ Envy ne soit pas nommé dans les accusations et ne soit accusé d’aucun acte répréhensible, au pénal, les procureurs fédéraux ont spécifiquement mentionné que Pina « s’est associée à un célèbre disc-jockey et personnalité de la radio » dans le but de renforcer sa réputation dans le domaine immobilier. L’hôte du Breakfast Club est répertorié comme « Individu-1 ».

« Ensemble, ils ont utilisé la célébrité d’Individu-l pour promouvoir diverses entreprises immobilières contrôlées par Pina », ont écrit les procureurs dans la plainte pénale. « Pina a déclaré qu’il était un investisseur immobilier très prospère, qu’il possédait des milliers de propriétés dans plusieurs États et qu’il entretenait des relations d’affaires avec de nombreuses célébrités. »

Avant l’arrestation de Pina, Envy a participé à son émission de radio pour répondre aux accusations portées contre lui, niant toute connaissance de ce que Cesar faisait à ses clients.

«César et moi avons fait des séminaires. Maintenant, la raison pour laquelle j’ai organisé ces séminaires est que je voulais élever ma communauté. Je voulais enseigner à ma communauté l’immobilier, des choses que je ne savais pas lorsque j’ai acheté ma première maison », a-t-il expliqué dans l’émission. «Je voulais enseigner à notre communauté l’investissement et la richesse générationnelle. J’ai donc organisé ces séminaires et amené des professionnels de l’industrie à tous ces séminaires… c’est ce que je voulais faire pour mes collaborateurs.

Après avoir expliqué leur partenariat, il a insisté sur le fait qu’il n’avait aucune idée de ce que Cesar faisait avec ses propres relations commerciales.