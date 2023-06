Le partant des Guardians Triston McKenzie arrêté avec une entorse au ligament du coude

Le partant des Cleveland Guardians, Triston McKenzie, sera fermé jusqu’à six semaines – et peut-être plus longtemps – avec une entorse du coude qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale.

McKenzie a été placé sur la liste des blessés de 15 jours au cours du week-end avec un ligament collatéral ulnaire tendu. Le médecin de l’équipe des Guardians, le Dr Mark Schickendantz, a évalué McKenzie à la clinique de Cleveland et lui a conseillé de ne pas lancer pendant une période prolongée.

McKenzie, qui a raté les deux premiers mois de la saison en raison d’une blessure à l’épaule, demandera un deuxième avis avec la bénédiction de l’équipe.

« Il peut y avoir une opinion légèrement différente de la nôtre, nous verrons », a déclaré le manager Terry Francona mardi avant que les Guardians n’ouvrent une série de trois matchs contre Oakland. « Mais c’est un peu là où nous en sommes maintenant. Et quand nous aurons plus d’informations, nous les partagerons certainement. »

La blessure de McKenzie est la dernière pour les champions en titre de l’AL Central, qui sont également privés du partant Cal Quantrill en raison d’une élongation à l’épaule.

Francona a été obligée d’utiliser les recrues Tanner Bibee et Logan Allen pendant la majeure partie de la saison et le lanceur droitier Gavin Williams fera ses débuts dans les ligues majeures mercredi avec un départ contre les A’s.

McKenzie a effectué deux départs avant d’éprouver des douleurs au coude. Le joueur de 25 ans est allé 11-11 avec une MPM de 2,96 en 30 départs la saison dernière. Bien qu’il ait longtemps été considéré comme un as potentiel pour Cleveland, McKenzie a également été ralenti par des blessures tout au long de sa carrière.

Reportage de l’Associated Press.

