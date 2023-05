Le partant des Dodgers, Dustin May, quitte le départ avec une douleur au coude

Le lanceur des Dodgers de Los Angeles, Dustin May, a quitté le match de mercredi contre les Twins du Minnesota après une manche en raison d’une douleur au coude droit.

Le droitier de 25 ans a été opéré de Tommy John en mai 2021. Il effectuait son neuvième départ de la saison et a un dossier de 4-1 avec une MPM de 2,63. Les adversaires battent .173 contre May, qui est le deuxième plus bas de la Ligue nationale et le sixième plus bas des majeures.

May, connu pour ses longs cheveux roux fluides, est revenu d’une chirurgie reconstructive du coude vers la fin de la saison dernière et avait une fiche de 2-3 avec une MPM de 4,50 en six départs.

Dylan Covey, qui a été appelé du Triple-A d’Oklahoma City avant le match, est entré en mai.

Les Dodgers sont arrivés mercredi en tête de la NL West avec une fiche de 27-16. Le personnel de départ est quatrième de la NL avec une MPM de 3,78.

Reportage de l’Associated Press.