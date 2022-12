Le partage vient avec la fonctionnalité de clé de voiture numérique d’Android

Google a lancé l’année dernière sa fonction de clé de voiture numérique sur certains téléphones Android 12, permettant aux propriétaires de déverrouiller et de démarrer automatiquement les véhicules pris en charge avec le téléphone dans leur poche – aucun porte-clés requis. Jeudi, Google a annoncé que le partage de clés avec des amis et des membres de la famille est ajouté à la technologie d’authentification automobile.

Imaginez pouvoir prêter les clés de votre SUV à un membre de la famille pour une course Costco l’après-midi sans comprendre la logistique pour lui obtenir un porte-clés physique, puis révoquer l’accès en appuyant simplement sur un bouton à la fin de la journée. La possibilité de partager (et de révoquer) instantanément l’accès à une voiture est l’un des plus grands avantages promis par la technologie du téléphone comme clé.

Google



Selon un article plein de nouvelles mises à jour Android sur Le blog de Google, certains appareils exécutant Android 12 et versions ultérieures pourront partager l’accès à la clé de voiture numérique avec des amis et des membres de la famille. Les clés peuvent être partagées à la fois avec les appareils Pixel et iPhone compatibles. Les propriétaires pourront gérer plusieurs clés de voiture numériques et attribuer, afficher et modifier les utilisateurs ayant accès au véhicule dans l’application de portefeuille numérique sur leur appareil.

“Bientôt” est une fenêtre de lancement particulièrement nébuleuse en ce qui concerne les déploiements de Google et d’Android – j’attends toujours ce grand Refonte de l’écran partagé d’Android Auto pour sortir de la version bêta – mais les utilisateurs actuels d’Android Digital Car Key devraient garder les yeux ouverts pour une mise à jour dans un proche avenir.