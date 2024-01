Le partage du pouvoir en Irlande du Nord pourrait reprendre d’ici quelques jours, après une interruption de deux ans

CNN

Le principal parti pro-syndicaliste d’Irlande du Nord, le Parti unioniste démocrate (DUP), a déclaré mardi qu’il avait conclu un accord avec le gouvernement britannique qui mettrait fin à son boycott gouvernemental de près de deux ans. un retour au partage du pouvoir dans la province.

Jeffrey Donaldson, leader du DUP pro-britannique, a fait cette annonce lors d’une conférence de presse aux premières heures de mardi matin.

Cette décision pourrait voir le poste de premier ministre occupé par un membre du parti nationaliste Sinn Féin pour la première fois depuis la mise en place de l’accord de partage du pouvoir dans le cadre de l’accord du Vendredi saint de 1998.

Le Sinn Féin a remporté le plus de sièges aux élections à l’Assemblée d’Irlande du Nord en 2022.

L’Irlande du Nord est sans gouvernement décentralisé depuis près de deux ans depuis que le DUP s’est retiré en février 2022, apparemment pour protester contre les règles commerciales mises en place après la sortie du Royaume-Uni de l’UE en 2020.

Le Brexit a mis à rude épreuve l’accord de partage du pouvoir soigneusement calibré qui visait à contribuer au maintien de la paix en Irlande du Nord, qui a été ravagée par un violent conflit sectaire connu sous le nom de Troubles entre les années 1960 et la paix négociée de 1998. Plus de 3 500 personnes ont été tuées. dans les violences, et environ 47 500 personnes ont été blessées.

Les règles commerciales post-Brexit ont imposé des contrôles douaniers sur les marchandises acheminées vers l’Irlande du Nord depuis le continent britannique.

Un accord connu sous le nom de Protocole d’Irlande du Nord a été conclu pour permettre à l’Irlande du Nord, qui fait partie du Royaume-Uni, de rester sur le marché de l’UE afin de pouvoir échanger librement des marchandises à travers sa frontière terrestre avec la République d’Irlande, un État membre de l’UE. .

L’adoption du protocole a rendu furieux les politiciens unionistes de Belfast, qui ont affirmé que cette décision créait une barrière commerciale entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, sapant ainsi sa position au sein de l’union. Depuis, le DUP refuse de revenir au gouvernement avec le parti nationaliste pro-irlandais Sinn Féin.

Les unionistes d’Irlande du Nord, comme le DUP, sont favorables au maintien au Royaume-Uni, tandis que les nationalistes, comme le Sinn Féin, sont favorables à l’unification de l’Irlande du Nord avec la République d’Irlande.

Lors d’une conférence de presse mardi, Donaldson a déclaré que son parti avait conclu qu’un ensemble de nouvelles mesures fournirait une base au DUP pour nommer des membres à l’exécutif d’Irlande du Nord (l’organe directeur de la province).

Il a ajouté que cela serait soumis à la condition que les engagements entre le DUP et le gouvernement britannique à Westminster soient « pleinement et fidèlement tenus comme convenu ».

« Je crois qu’une décision claire a été prise ce soir… Et je crois que dans cette décision, nous avons une base pour aller de l’avant, à condition et sous réserve des [UK] Le gouvernement honore ses engagements », a déclaré Donaldson.

Donaldson a poursuivi en affirmant que le paquet « sauvegarde la place de l’Irlande du Nord dans l’Union et restaurera notre place au sein du marché intérieur britannique », ajoutant qu’il supprimera également les contrôles pour les marchandises circulant au Royaume-Uni et restant en Irlande du Nord, et mettra fin à la province. “suivant automatiquement les futures lois de l’UE.”

Il a déclaré que la nouvelle législation garantirait un « accès sans entrave » aux entreprises d’Irlande du Nord pour le reste du Royaume-Uni.

S’adressant mardi à la radio BBC, Donaldson a déclaré qu’il s’attendait à ce que tous les détails de la décision – comprenant à la fois la législation constitutionnelle et les dispositions pratiques – soient publiés dès mercredi, une fois que le gouvernement britannique aura finalisé les détails.

Il a ajouté que le gouvernement décentralisé pourrait revenir à Stormont – le siège du pouvoir en Irlande du Nord – d’ici quelques jours « si le gouvernement (britannique) agit aussi vite que je le crois ».

Une fois l’accord publié et la législation adoptée, cela pourrait conduire à un rappel de l’Assemblée d’Irlande du Nord, qui devrait voir ses membres élire un nouveau président.

Une fois le président élu, les partis politiques habilités à diriger conjointement l’exécutif proposeront leurs candidats pour diriger le premier ministre. L’exécutif est l’organe qui prend les décisions en Irlande du Nord.

Pour la première fois, le Sinn Féin nommera un premier ministre car il a remporté le plus de sièges aux élections de l’année dernière.

Le DUP nommera également un vice-premier ministre. Donaldson ne sera pas nommé parce qu’il a démissionné de son siège à l’Assemblée lorsque le parti a quitté le gouvernement il y a deux ans.

Les premiers ministres irlandais et britannique ont tous deux déclaré qu’ils « espéraient » que l’accord avec le DUP contribuerait à restaurer le partage du pouvoir.

Downing Street a déclaré que le Premier ministre Rishi Sunak était « confiant que les mesures prises ouvrent la voie au rétablissement du partage du pouvoir », tandis que le bureau du Taoiseach irlandais (Premier ministre) a déclaré que Leo Varadkar avait eu une « bonne conversation » avec Sunak et que les deux dirigeants espéraient que cela « ouvrirait la voie à une restauration rapide de l’exécutif et de l’Assemblée d’Irlande du Nord ».

Le secrétaire d’État britannique pour l’Irlande du Nord, Chris Heaton-Harris, a salué cette décision comme une « étape importante ».

“Je suis heureux que le DUP ait accepté l’ensemble de mesures proposées par le gouvernement britannique et qu’en conséquence, il soit prêt à retourner à l’Assemblée d’Irlande du Nord et à nommer des représentants à l’exécutif d’Irlande du Nord”, a déclaré Heaton-Harris. sur X, ajoutant que le Royaume-Uni « s’en tiendra à cet accord ».

“Je pense désormais que toutes les conditions sont réunies pour le retour de l’Assemblée, les partis habilités à former un exécutif se réunissent aujourd’hui pour discuter de ces questions et j’espère pouvoir finaliser cet accord avec les partis politiques dans les plus brefs délais”, ” il ajouta.

La vice-présidente du Sinn Féin, Michelle O’Neill, a déclaré qu’elle se félicitait du rétablissement du partage du pouvoir. « Les parties se réuniront plus tard dans la journée. Nous avons beaucoup à faire pour relever les défis auxquels sont confrontés nos services publics, nos travailleurs et nos familles et qui nécessitent une action urgente », a-t-elle déclaré sur X.

Le Tánaiste irlandais – le ministre des Affaires étrangères et ministre de la Défense, Micheál Martin – a également salué la décision, qualifiant le retour de l’Assemblée et de l’exécutif de « bonne nouvelle pour le peuple d’Irlande du Nord et pour l’accord du Vendredi saint ».

“J’ai hâte de travailler avec l’Exécutif et l’Assemblée dans les temps à venir”, a déclaré Martin mardi X.

L’ambassadrice américaine en Irlande, Claire Cronin, a également salué cette décision.

« Le peuple d’Irlande du Nord est mieux servi par un gouvernement de partage du pouvoir à Stormont, comme le prévoit l’accord du Vendredi saint. [US President Joe Biden] a depuis longtemps exprimé clairement son soutien à une Irlande du Nord sûre et prospère dans laquelle toutes les communautés ont une voix et bénéficient des acquis d’une paix durement gagnée », a-t-elle déclaré sur X.

Correction : cette histoire a été mise à jour avec l’année correcte où le Sinn Fein a remporté le plus de sièges lors du vote à l’Assemblée d’Irlande du Nord.