Le partage du lait maternel est-il sûr ?

Il est logique que des bébés nés à terme et en bonne santé nourris avec du lait maternel de donneuse obtiennent les mêmes avantages, mais les experts ne peuvent pas dire cela avec certitude – et ils ne peuvent pas non plus offrir aux parents une analyse risques-avantages basée sur des données – parce que toute la pratique du lait l’échange est profondément sous-étudié.

« Nous ne savons pas quoi que ce soit sur les résultats du nourrisson », a déclaré le Dr Sheela Geraghty, pédiatre certifiée par le conseil d’administration et consultante en lactation et codirectrice du Center for Breastfeeding Medicine du Cincinnati Children’s.

Naviguer dans la pénurie de lait maternisé aux États-Unis Carte 1 sur 6 Un problème grandissant. Une pénurie nationale de préparations pour nourrissons – déclenchée en partie par des problèmes de chaîne d’approvisionnement et aggravée par un rappel du fabricant d’aliments pour bébés Abbott Nutrition – a laissé les parents confus et inquiets. Voici quelques façons de gérer cette incertitude : Recherche de formule. Si la formule de votre bébé n’a pas été affectée par le rappel, mais qu’elle n’est toujours pas disponible, vous pouvez essayer d’appeler les magasins locaux pour leur demander quand ils prévoient de la remettre en stock. Vous pourrez peut-être aussi l’acheter en ligne. Si votre bébé prend une préparation spéciale, contactez le cabinet de votre médecin : il peut avoir des échantillons en stock. Choisir une nouvelle formule. Si vous utilisez généralement une formule de marque, recherchez sa version générique. Vous pouvez également rechercher une nouvelle formule qui correspond aux ingrédients répertoriés dans votre formule habituelle. Si votre bébé prend une formule spéciale pour des raisons de santé, consultez votre pédiatre avant de changer. Transition vers un nouveau produit. Idéalement, vous voudrez changer votre enfant progressivement. Commencez par mélanger les trois quarts de votre formule habituelle avec un quart de la nouvelle et éliminez progressivement l’ancien produit. Si vous ne pouvez pas faire la transition progressivement parce que vous n’avez plus votre formule habituelle, ce n’est pas grave, même si vous remarquerez peut-être plus de gaz ou d’agitation pendant la transition. Ce qu’il ne faut pas faire. Si vous ne trouvez pas le lait maternisé habituel de votre bébé, ne fabriquez pas le vôtre. Les laits maternisés faits maison sont souvent inadéquats sur le plan nutritionnel et risquent d’être contaminés. N’essayez pas d’« étirer » votre formule en ajoutant de l’eau supplémentaire et ne l’achetez pas sur des marchés en ligne non vérifiés comme Craigslist. Pour un bébé de moins d’un an, n’utilisez pas de préparation pour tout-petits.

Le Dr Geraghty a travaillé sur une étude de 2013 largement citée qui a révélé que le lait maternel acheté en ligne était fréquemment contaminé par des niveaux élevés de bactéries, y compris la salmonelle. Une partie était diluée avec du lait de vache ; d’autres fois, le lait arrivait chaud ou coulait. Elle a déclaré que l’étude avait fait d’elle et de ses co-auteurs des “parias” parmi certains experts en allaitement qui pensaient que l’étude exagérait les risques possibles, car les chercheurs achetaient du lait vendu à des fins lucratives et ne sélectionnaient pas les vendeurs. Et parce que le lait était expédié, cela augmentait le risque de croissance bactérienne.

Mais depuis lors, aucune étude n’a examiné directement comment le partage occasionnel du lait peut affecter la santé de bébés par ailleurs en bonne santé.

Et pour cette raison, le Dr Geraghty a déclaré qu’elle ne le considérait tout simplement pas comme une alternative sûre pour les parents qui en ont besoin – même si “nous voulons que ce soit sûr” et “nous savons que les mères le font”. Elle a dit qu’elle n’avait jamais l’intention de culpabiliser les parents sur la façon dont ils nourrissent leurs bébés, mais elle pense qu’il est important que les mères et les pères connaissent les risques.

Comment les parents peuvent-ils réduire les risques ?

Dans des conseils récents de l’AAP sur la gestion de la crise des formules, le groupe a déclaré que les parents ne pouvaient tout simplement pas savoir avec certitude si le lait maternel qu’ils recevaient d’un ami ou d’un groupe en ligne était sûr, et les a plutôt exhortés à se connecter avec une banque de lait accréditée. Mais encore une fois, obtenir du lait maternel de cette façon n’est pas facile.

Et pour de nombreux parents, les conseils pour éviter le partage informel du lait “tombent dans l’oreille d’un sourd”, a déclaré Aunchalee Palmquist, anthropologue médicale et consultante en lactation certifiée par le conseil d’administration de l’UNC Gillings School of Global Public Health. On leur a répété à maintes reprises que le lait maternel est bon pour les bébés. Ainsi, l’idée qu’il n’y a aucun avantage à utiliser du lait maternel de donneuses plutôt que des préparations pour nourrissons “n’a pas vraiment de sens pour eux”, a-t-elle ajouté.