Le partage des sièges est à l’ordre du jour de la première réunion du groupe de coordination de l’INDE aujourd’hui

Les négociations sur la formule de partage des sièges et l’élaboration d’une vaste stratégie de campagne avant les élections de Lok Sabha figureront en bonne place à l’ordre du jour de la première réunion du comité de coordination du bloc de l’opposition INDE aujourd’hui.

La réunion du panel très important de 14 membres de l’opposition aura lieu demain soir à la résidence du chef du NCP, Sharad Pawar, à Delhi.

Des sources ont déclaré que les dirigeants de plusieurs partis d’opposition ont cherché à élaborer rapidement une formule de partage des sièges pour garantir qu’un candidat commun soit présenté du côté de l’opposition contre les candidats du BJP aux sièges de Lok Sabha.

Cependant, plusieurs dirigeants ont déclaré que les partis devaient « se débarrasser de leur ego » et de leurs « intérêts particuliers » pour parvenir à une telle formule.

Bien qu’aucune décision n’ait été prise sur les critères, elle sera probablement basée sur les résultats des partis à un siège particulier lors de récents sondages.

Une source au courant des détails a déclaré que la question du partage des sièges sera abordée, même si elle ne sera peut-être pas finalisée lors de la réunion de demain.

Les dirigeants se concentreront également sur une vaste campagne électorale pour affronter le BJP, ont indiqué les sources.

Avant la réunion, Raghav Chadha, membre du panel, a déclaré qu’il y aurait des discussions sur des questions telles que le contact avec la population, la planification de rassemblements communs et l’élaboration de campagnes de porte-à-porte, qui seront différentes pour chaque État.

« Chaque parti politique devra sacrifier trois choses pour que cette alliance réussisse : l’ambition (mahatvakanksha), une divergence d’opinions (matbhed) et homme« , a déclaré M. Chadha.

Le comité de coordination et de stratégie électorale du bloc d’opposition INDE compte 14 membres – KC Venugopal (Congrès), TR Baalu ​​(DMK), Hemant Soren (JMM), Sanjay Raut (Shiv Sena-UBT), Tejashwi Yadav (RJD), Raghav Chadha. (AAP), Javed Ali Khan (SP), Lalan Singh (JDU), D Raja (CPI), Omar Abdullah (Conférence nationale), Mehbooba Mufti (PDP), Abhishek Banerjee (TMC) et un membre du CPIM.

Abhishek Banerjee, qui a été convoqué par la Direction de l’exécution pour comparaître devant elle le même jour, n’assistera pas à la réunion.

La CPIM n’a encore nommé aucun membre au comité et sera également absente à la réunion. Des sources du parti ont déclaré qu’une décision sur qui représentera le CPIM sera prise lors de la réunion du bureau politique prévue les 16 et 17 septembre.

Lors de la première réunion du bloc d’opposition à Patna en juin, il a été décidé que le candidat le plus fort de chaque siège serait choisi pour les élections de Lok Sabha.

La résolution publiée le 1er septembre, après la troisième réunion du bloc, a déclaré que les partis participeraient aux élections ensemble « dans la mesure du possible », et que le partage des sièges dans les arrangements dans différents États serait « initié immédiatement » et conclu « au plus tôt ». « .

Selon les dirigeants de l’opposition, alors que des États comme le Maharashtra, le Tamil Nadu et le Bihar sont en train de régler leur problème, d’autres comme Delhi, le Pendjab et le Bengale occidental seront probablement en difficulté.

La réunion se concentrera également sur la finalisation des campagnes et des rassemblements qui auront lieu dans les prochains jours.

Les dirigeants examineront également les décisions prises lors des réunions des différents sous-groupes tels que le comité de campagne, le groupe de travail sur les médias, la recherche et les sous-groupes sur les médias sociaux.

« Une forme définitive sera donnée à l’ordre du jour, y compris quels seront les programmes et où se déroulera la campagne. Tout cela fera l’objet de délibérations », a indiqué une source.

Plus de deux douzaines de partis d’opposition ont formé l’Alliance nationale indienne pour le développement inclusif (INDIA) pour affronter ensemble l’Alliance démocratique nationale dirigée par le BJP lors des élections de 2024 à Lok Sabha.

