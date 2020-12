Le partage de données vitales sur la lutte contre la criminalité sera «plus lent et plus maladroit» dans le cadre de l’accord sur le Brexit de Boris Johnson, a averti un ancien conseiller à la sécurité nationale.

Mais il a averti: «La coopération sera encore plus lente / plus maladroite que maintenant» – sonnant l’alarme sur la perte d’accès en temps réel au système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS).

De même, le Royaume-Uni sera exclu de la base de données SIS II, qui déclenche des alertes sur les terroristes présumés et les criminels organisés, qui doivent compter sur un partage d’informations plus lent après les demandes.

Le Royaume-Uni perdra également la capacité d’ouvrir des enquêtes conjointes via Europol et Eurojust – revenant à «un rôle plus indépendant dans ces deux organes où le Royaume-Uni a été un chef de file», a déclaré Lord Ricketts.