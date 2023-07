Le partage à proximité de Google sur Windows obtient le lancement complet : comment télécharger

Lorsque Google a publié un client de partage à proximité en version bêta pour Windows en avril de cette année afin de transférer facilement des fichiers et des photos d’un appareil Android vers un ordinateur, nous avons souligné à quel point c’était génial à l’époque. Si, pour une raison quelconque, vous aviez peur de l’essayer parce qu’il était en version bêta, aujourd’hui devrait vous aider à passer à l’étape suivante.

Google annoncé que Partage à proximité pour Windows a été officiellement lancé avec des performances améliorées et de nouvelles fonctionnalités. Après que plus de 1,7 million de personnes aient installé l’application en version bêta et envoyé plus de 50 millions de fichiers (les photos et vidéos étant les plus populaires), il est maintenant temps de partir plus largement.

Pour ceux qui ont raté la période bêta ou qui ne connaissent pas le service, sachez que le partage à proximité est une extension de la même fonctionnalité qui est arrivée pour la première fois sur les téléphones Android. Le partage à proximité est un outil sans fil qui connecte deux appareils pour partager rapidement et facilement n’importe quoi, d’un PDF à une photo ou une vidéo. C’est un peu comme Apple AirDrop, mais peut-être pas aussi facile à utiliser que ça. Plus tôt cette année, Google a créé une application Windows pour vous permettre d’utiliser le partage à proximité d’un appareil Android à un PC et inversement.

Avec le lancement officiel sur Windows, Google indique avoir inclus les modifications suivantes :

Ajout du temps estimé pour que les transferts de fichiers soient terminés.

Il y a maintenant un aperçu d’image dans les notifications de l’appareil pour vous aider à confirmer que le bon fichier est partagé.

Google travaille également avec des partenaires comme HP pour inclure l’application de partage à proximité sur certains PC Windows.

Vous pouvez télécharger Partage à proximité pour Windows ici.

Pour ceux qui l’utilisent, où d’autre Google peut-il s’améliorer ?