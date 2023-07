Le partage à proximité de Google pour Windows n’est plus en version bêta

L’interprétation de Google d’AirDrop d’Apple, Partage à proximité, est désormais officiellement en version bêta pour Windows. Après quelques tests, auxquels plus de 1,7 million de personnes ont participé, la société a décidé de publier une version stable, et vous pouvez Télécharger les ici.

Partage à proximité est un nom très approprié – il décrit essentiellement exactement ce qu’il en est. Vous pouvez l’utiliser pour partager rapidement (et facilement) des éléments entre les téléphones Android, quel que soit le fabricant. Et à partir d’aujourd’hui, vous pouvez l’utiliser pour partager des fichiers entre des PC Windows et des appareils Android.

Depuis le lancement de la version bêta, Google affirme avoir vu plus de 50 millions de fichiers transférés entre des PC et des appareils Android.

Avec la version stable, une estimation de la durée des transferts sera fournie, ainsi qu’une fonction de prévisualisation d’image dans les notifications de l’appareil. Cela permet de s’assurer que vous pouvez confirmer que le bon fichier est partagé.

Google dit qu’il travaille avec HP pour préinstaller l’application de partage à proximité sur « certains PC Windows, tels que le Dragonfly Pro ».

